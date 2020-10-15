Teknokent bünyesine katılan firmalarla imza töreni yapıldı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesine yeni katılan firmalarla imza töreni gerçekleştirildi.

KBÜ Safranbolu Uygulama Konukevi'nde Teknokent'in ilk kabul edilen üç firmasının da katılımıyla yapılan imza törenine, rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık ile firmaların temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Genel Müdür Fındık, Teknokent'in faaliyetleri, hedefleri ve avantajlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rektör yardımcısı Yaşar da firma temsilcilerine başarılar dileyerek belgelerini takdim etti.