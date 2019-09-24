Teknokent'ten sanayi doktora programı tanıtımı

Sakarya Teknokent tarafından geniş bir katılımla 2244 Sanayi Doktora Programı'nın tanıtımı gerçekleştirildi.



Tanıtıma Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi enstitü müdürleri, MARKA ve KOSGEB yetkilileri ve Ar-Ge ile tasarım merkezleri katılım gösterdi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, programın açılış konuşmasında Sakarya Üniversitesinin üniversite-sanayi işbirliğine önem verdiğini, bu amaçla laboratuvar, makine ve proje envanterlerinin sanayinin hizmetine sunulduğunu açıkladı. Rektör Savaşan, 2244 Sanayi Doktora Programı ile projede yer alacak doktora öğrencilerinin üniversite-sanayi işbirliğini daha ileri ve kurumsal seviyeye taşıyacağını ifade etti.



Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, 2244 projesinin paydaşlarından olan Ar-Ge ve tasarım merkezleri yetkililerine ve enstitü müdürlerine destek programı hakkında bilgilendirme sunuşu gerçekleştirdi. Sakarya Teknokent'in bu projenin yürütülmesinde de üniversite ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri arasında köprü olacağını belirten Prof. Dr. Şakir Görmüş, her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Etkinlik katılımcıların sorularının cevaplanması ile tamamlandı. - SAKARYA