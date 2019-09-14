Son Dakika Haberleri: Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması sonuçları inceleniyor
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Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması sonuçları inceleniyor

37 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 'Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması' sonuçlarını istişareye açtı.

Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması sonuçları inceleniyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 'Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması' sonuçlarını istişareye açtı. Düzenlenen toplantıda, ayrıca yine Kurul tarafından hazırlanan "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve Stratejileri Çerçevesi" katılımcılarla paylaşıldı. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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