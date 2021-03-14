Teknoloji Alanını Hedefleyen Gençlere Tavsiye!

İmza İnternet Teknolojileri Yönetici Ortağı Hasan Yaşar, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

Teknolojik alanda işe başlamadan önce doğrudan veya online olarak bol bol eğitim alınarak reklam, sosyal medya gibi konuların net şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Online işin basit göründüğünü ancak arka tarafta başarılı olan firmaların birçok sebebi olduğunu ifade eden Yaşar, iade, kargo süreci gibi faktörlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Mesleği istemenin yeterli olmadığını beraberinde ortamıda sevmek gerektiğini vurgulayan Yaşar, " Öğrencilere ne yapmayı düşünüyorsanız gidin düşündüğünüz şeye yakın bir firmada işe başlayın, işi öğrenin sonra ne yapmak istiyorsanız karar verin çünkü bazen iş dışarıdan göründüğü gibi olmuyor" tavsiyesinde bulundu.