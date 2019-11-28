Son Dakika Haberleri: Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor
Son Dakika Güncel Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor

7 saat önce

Endonezyalı çocuklar, mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluklarla mücadele ediyor.

Endonezyalı çocuklar, mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluklarla mücadele ediyor. Endonezya'nın Bogor kentindeki Marzuki Mahdi Hastanesi'ndeki pediyatrik hastalar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre çocukların %25'inde mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluk vakası görülmekte.

Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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