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Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor
7 saat önce
Endonezyalı çocuklar, mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluklarla mücadele ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:38 Kaynak: AA
Endonezyalı çocuklar, mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluklarla mücadele ediyor. Endonezya'nın Bogor kentindeki Marzuki Mahdi Hastanesi'ndeki pediyatrik hastalar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre çocukların %25'inde mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluk vakası görülmekte.
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