Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı" Semineri
27 dakika önce
Elazığ'da hükümlülere yönelik "Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı" semineri düzenlendi.
Elazığ
'da hükümlülere yönelik "Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı" semineri düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Deniz Arpacı, Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünde düzenlenen seminerde, İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan hükümlülere teknoloji bağımlığı ve bilinçli medya kullanımı konusunda bilgi verdi.
Arpacı, sosyal medyayı bilinçli kullanmanın önemine değindi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:13 Kaynak: AA
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