Son Dakika Haberleri: Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı" Semineri

Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı" Semineri

27 dakika önce

Elazığ'da hükümlülere yönelik "Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı" semineri düzenlendi.

Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı
Elazığ'da hükümlülere yönelik "Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı" semineri düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Deniz Arpacı, Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünde düzenlenen seminerde, İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan hükümlülere teknoloji bağımlığı ve bilinçli medya kullanımı konusunda bilgi verdi.

Arpacı, sosyal medyayı bilinçli kullanmanın önemine değindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:13 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı

Erdoğan, Usta İsmin Cenaze Törenine Katıldı: Bize Sonbahar Hüznü Yaşatıyor Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:40:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Medya Kullanımı" Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]