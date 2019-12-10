Son Dakika Haberleri: "Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojinin Etkin Kullanımı" konulu konferans
Son Dakika Yaşam 'Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojinin Etkin Kullanımı' konulu konferans - Son Dakika

"Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojinin Etkin Kullanımı" konulu konferans

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sağlık seminerleri kapsamında "Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojinin Etkin Kullanımı" konulu konferans yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sağlık seminerleri kapsamında "Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojinin Etkin Kullanımı" konulu konferans yapıldı.


Son zamanlarda üzerinde durulması gereken büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan teknoloji bağımlılığı konusunda öğrenci ve çalışanların farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen konferansa, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden Çocuk Gelişimi Uzmanı Sedef Akdoğan Kul konuşmacı olarak katıldı.


Çocuk Gelişimi Uzmanı Sedef Akdoğan Kul, 'Hikikomari' ifadesinin kısaca 'geri çekilme', 'yalnız kalma isteği' ve 'elini ayağını çekme' anlamlarına gelebileceğini belirten Kul, bu hastalığın internet, telefon ve oyun gibi teknolojik bağımlılıkların neticesinde yüksek teknolojiye sahip Japonya da ortaya çıktığını söyledi. Dünyada teknoloji bağımlılığı sıralamasında 140 ülke arasında Türkiye'nin 16'ncı sırada yer aldığına vurgu yapan Kul, teknoloji bağımlılığı konusunda tedbirlerin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
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