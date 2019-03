Teknoloji Bağımlılığına Dikkat Çekmek İçin Gözlerini Mor Renge Boyadılar

Denizli'de öğrenciler teknoloji bağımlılığı ve bilinçli teknoloji kullanımına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Denizli'de öğrenciler teknoloji bağımlılığı ve bilinçli teknoloji kullanımına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kent meydanında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrencilerden bazıları gözlerinin altını mor renge boyayıp teknolojik aletleri kullanarak bağımlılığa dikkat çekerken bazıları ise robot kodlayarak teknolojinin bilinçli kullanılabileceğini de gösterdi.



Pamukkale Kaymakamlığının hayata geçirdiği 'Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı' projesi kapsamında 13 Mart Pamukkale Nomofobi Günü Denizli'de çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Kent merkezinde kortej yürüyüşü yapan öğrenciler, cep telefonu ve bilgisayar bağımlılığına dikkat çekmek için üzerlerine telefon ve bilgisayar maketleri giydi. Gözlerinin altını da mor renge boyayan öğrenciler farkındalık oluşturmak için kendilerini birbirlerine zincirle bağladı. Çeşitli okullarda eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kent sakinlerine teknoloji bağımlılığı ve bilinçli kullanımı anlatan mizansen bir gösteri sundu. Gösteride bilgisayar ve cep telefonu kullanan öğrencilerin cihazların içine hapsolduğu anlatılırken, bağımlı olmayan öğrencilerin ise gitar çalmak ve kitap okumak gibi sosyal aktiviteler yaptığı gösterildi.



"Çalışmalar yıl boyunca devam edecek"



Etkinlikte konuşan Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, 13 Mart Pamukkale Nomofobi Günü etkinliklerinin yıl boyunca farkındalık oluşturmak için devam edeceğini belirterek, "Pamukkale'de boş durmayacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinin sonucunda her zaman başarı geliyor" dedi.



Günde 8-9 saat bilgisayar oynuyordu şimdi robot kodluyor



Etkinliğe katılan bazı öğrenciler ise kodladıkları robotları sergiledi. Önceden teknoloji bağımlısı olan ancak şu an kodlamaya yönelen öğrenciler vakitlerinin daha iyi geçtiğini söyledi. Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Doğukan Orakçı, önceden bilgisayar bağımlısı olduğunu, günde 8-9 saat bilgisayar oynadığını ancak şimdi ise robotlara kodlama yaptıklarını belirterek, "Okulla ve derslerle pek alakam yoktu. Sonra kodlamayla tanıştım, robot yaptık şu an drone yapmaya çalışıyoruz. Bilgisayardan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladım. Oyun yerine robot kodlamaya başladım. Daha önceden sosyal aktivitelerim olmuyordu, şimdi ise geziyorum, iş saatlerimi kendim belirliyorum" diye konuştu.



"Hayatım iyileşmeye başladı"



Mahmut Topdemir isimli öğrenci ise bağımlıyken gününü sürekli bilgisayar başında geçirdiğini, dışarıya nadir çıktığını fakat şimdi vaktinin daha iyi geçtiğini dile getirerek, "Sürekli oyun oynuyordum, bilgisayar başından kalmıyordum. Öğretmenimizin de yardımıyla kodlama işine girince yeni şeyler oluşturmaya başladık. Hayatım iyileşmeye başladı. Vaktimi sınırlandırıyorum, vaktimi kodlama ile uğraşarak geçiriyorum. Kalan zamanda da bu işlerle uğraşan başka arkadaşlarımla dışarı çıkıyoruz. Daha iyi vakit geçirmeye başladım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

