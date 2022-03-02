Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler - Son Dakika

BURSA'da İnegöl Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, siyah kıyafetlerle 40 dakika boyunca hareketsiz durup, teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler.

İnegöl ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından teknoloji bağımlılığı farkındalık sergisi açıldı. Çocuk gelişimi bölümünden 24 öğrenci, giydikleri siyah kıyafetlerle 40 dakika hareketsiz durup, teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Okulun girişinde düzenlenen serginin açılışında konuşan okul müdürü Fatma Doğlar Dağ, "Sergiyi, gelişen teknolojinin hayatımıza çok fazla yansıması ve doğru olarak kullanıldığında faydalı olan teknolojinin, bizi bir anlamda esir almasını, ironik bir şekilde gözler önüne sermek istedik" dedi.