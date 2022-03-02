Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler - Son Dakika
Üye Girişi

Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler

02.03.2022 17:47
Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler

BURSA'da İnegöl Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, siyah kıyafetlerle 40 dakika boyunca hareketsiz durup, teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler.

BURSA'da İnegöl Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, siyah kıyafetlerle 40 dakika boyunca hareketsiz durup, teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler.

İnegöl ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından teknoloji bağımlılığı farkındalık sergisi açıldı. Çocuk gelişimi bölümünden 24 öğrenci, giydikleri siyah kıyafetlerle 40 dakika hareketsiz durup, teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Okulun girişinde düzenlenen serginin açılışında konuşan okul müdürü Fatma Doğlar Dağ, "Sergiyi, gelişen teknolojinin hayatımıza çok fazla yansıması ve doğru olarak kullanıldığında faydalı olan teknolojinin, bizi bir anlamda esir almasını, ironik bir şekilde gözler önüne sermek istedik" dedi.

MESAJ VERDİLERSergiyle özellikle öğrenci ve gençlere mesaj vermeyi hedeflediklerini kaydeden Dağ, "Sergimizin en büyük özelliklerinden birisi, öğrencilerimizin bu şekilde kıpırdamadan 45 ile 60 dakika arasında durabilmeleri. Gözlerini dahi kırpmadan, gülmeden. Bununla ilgili de daha önce egzersizler yaptılar. Her 40 dakikada bir molayla, gün içerisinde diğer öğrencilerimizin de sergiyi gezmelerini sağlayacağız" diye konuştu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin benzeri çalışmayı daha önce de yaptığını hatırlatıp, emeği geçen idareci ve öğrencilere teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ise günün 5-6 saatinin teknolojiyle geçirildiğini belirterek, "Teknolojiden faydalanmak güzel bir durum ama bunun fazlası her şeyde olduğu gibi zarar. Alışkanlık, özellikle çocuklarımızda hastalık boyutuna geldi. Umarım bu yapılan çalışmayla çocuklarımız, bağımlılık tehlikesinin farkına varırlar" dedi.

Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler
Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler
Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler
Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler
Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler
YORUMLAR
500
Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor Sason Kaymakamlığınca yürütülen çalışma ile bacaların filtre sistemi yenilendi Sason Kaymakamlığınca yürütülen çalışma ile bacaların filtre sistemi yenilendi

Anadolu Lisesi, Yunus Emre, İnegöl, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler - Son Dakika


Son Dakika
17:42 Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için CHP ve İYİ Parti "evet" oyu kullanmıştı! AK Partili Cahit Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:54:51. #1.13#
SON DAKİKA: Teknoloji bağımlılığına 'insan kapanı' ile dikkat çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement