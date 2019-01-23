Son Dakika Haberleri: Teknoloji Bağımlılığına Karşı Örgü Ördüler

Teknoloji Bağımlılığına Karşı Örgü Ördüler

43 dakika önce

Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği 'Teknoloji Bağımlılığı' konulu seminerde Uzman Psikolog Sevda Bakırel, ebeveynlerle buluşarak önemli tavsiyelerde bulundu.

Teknoloji Bağımlılığına Karşı Örgü Ördüler, System.String[]
Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği 'Teknoloji Bağımlılığı' konulu seminerde Uzman Psikolog Sevda Bakırel, ebeveynlerle buluşarak önemli tavsiyelerde bulundu. Alaaddin Keykubat İlkokulunda gerçekleşen seminere katılan kadınlar, teknoloji bağımlılığına örgüleriyle adeta savaş açtı.

Küçükçekmece Belediyesinin organize ettiği Alaaddin Keykubat İlkokulunda gerçekleşen 'Teknoloji Bağımlılığı' konulu seminerde Uzman Psikolog Sevda Bakırel, ebeveynlerle buluştu. Seminere katılan kadınlar, teknoloji bağımlılığına örgüleriyle adeta savaş açtı. Kazak, kaşkol, şapka ve birbirinden renkli ürünler ören kadınlar telefonlarla fazla vakit geçirmektense örgü örerek, stres attıklarını ve aile bütçesine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Seminerde teknoloji kullanımının sürekli olursa bağımlılığa dönüşeceğini söyleyen seminerde Uzman Psikolog Sevda Bakırel, "Bağımlı olan kişiler telefon, televizyon ve internetten uzak kaldığında bir süre sonra krize girebilir. Çocuklarımıza ebeveynler olarak bu konuda örnek olmak zorundayız. Teknoloji kullanımlarını, sınırlı tutmalıyız. Öncelikle bizler, onlara örnek teşkil eden davranışlar geliştirmek zorundayız" dedi.

"Örgü, beyni dinlendiriyor"

Seminere katılan ev hanımı Gülsev Erdoğan (46), "Televizyon izlemek, telefonda saatler geçirmektense örgü örerek, kafamı dağıtıyorum. Hem de aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Tüm hanımlara da tavsiyemdir" dedi.

Teknolojinin beyni yorduğunu söyleyen Canan Coşkun ise "Gelişen teknoloji komşuluğumuzu, samimiyetimizi de sanal alana taşıdı. Sosyal medyadan kim, nerede, ne yapmışı takip edeceğime, örgü örerek hem bir şeyler üretiyorum hem de stres atıyorum. Psikolojik olarak da beni rahatlatıyor" diye konuştu.

Uzman Psikolog Sevda Bakırel ise örgü örmenin beyni geliştiren ve dinlendiren psikolojik bir terapi yöntemi olduğunu ifade ederek, seminere katılan kadınları tebrik etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

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