Teknoloji bağımlılığına su altında dikkat çekti - Son Dakika

Teknoloji bağımlılığına su altında dikkat çekti

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşamını sürdüren ve bugüne kadar sualtında çeşitli sosyal projelere imza atan sualtı eğitmeni ve fotoğrafçısı Necdet Demirtaş'ın son projesi, teknoloji bağımlılığı oldu.

Teknoloji bağımlılığına su altında dikkat çekti, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşamını sürdüren ve bugüne kadar sualtında çeşitli sosyal projelere imza atan sualtı eğitmeni ve fotoğrafçısı Necdet Demirtaş'ın son projesi, teknoloji bağımlılığı oldu. Necdet Demirtaş, sualtında çektiği fotoğraflarla koronavirüs döneminde iyice artan teknoloji bağımlılığına vurgu yaptı.

Daha önce kadın cinayetleri, Çanakkale Savaşları, çocuk gelinler ve Filistin direnişi gibi birçok konuda toplumsal farkındalığı artırmak, çözüm önerileri sunmak için sualtı fotoğraflarıyla farkındalık yaratmaya çalışan sualtı eğitmeni ve fotoğrafçısı Necdet Demirtaş, bu kez de teknolojik bağımlılık için sualtına indi. Antalya'nın Kaş ilçesindeki mavi derinliklere dalan Demirtaş, mart ayından bu yana küresel salgına dönüşerek 6 milyon insana bulaşan, yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden olan Covid-19'un teknoloji bağımlılığını artırdığını vurguladı. Profesyonel sualtı sporcuları ve dalgıçlarla çalışan Necdet Demirtaş, yaralı kişiye yardım etmek yerine selfie yapan insanı, uyuşturucu yerine koluna cep telefonu enjekte eden genç kadını, cenazenin başında selfie yapan adamı, öldüğünün farkında olmadan ekrana bakan insanı ve kafes içinde maskesiyle cep telefonuna bakan insanı canlandırdı.

'GERÇEK ANLAMDA DEĞİŞEN BİR DÜNYA DÜZENİNE TANIK OLUYORUZ'

Proje hakkında uzun süredir çalıştığını söyleyen Necdet Demirtaş, teknolojik bağımlılığın ve sosyal medya tutkusunun insan ilişkilerini yok ettiğini belirtti. Necdet Demirtaş, "Geçen yıla kadar bu bağımlılık, çağın en büyük bağımlılığı olarak gösteriliyordu. Covid-19 salgını nedeniyle bu bağımlılık, küresel çapta mücadele edilmesi gereken bir bağımlılığa dönüştü. Çünkü insanlar evde kaldıkça cep telefonu ve tabletlerin sosyal medya bataklığına gömüldü. Eskiden ortalıkta maskeyle dolaşarak, birbiriyle iletişim sağlamayan insanları filmlerde görürdük. Şimdi bir film setinde, bir filmin içinde değil yaşamın içinde görüyoruz. Gerçek anlamda değişen bir dünya düzenine tanık oluyoruz. Sanal dünyada aynı virüs gibi aynı benliğimize işlediği için fotoğraf kareleriyle bu soruna değinmek istedim" dedi.

'BU SANALLIK, VİRÜS GİBİ AKLIMIZI İŞGAL ETTİ'

Karantina günlerinde insanların evlerinden katıldıkları sanal toplantılara, konserlere, eylemlere, sunumlara, eğitimlere ve sohbetlere çok alıştığını belirten Demirtaş, "Bu sanallık virüs gibi aklımızı işgal etti. Aklımıza ne geliyorsa artık uzaktan ve sanal yapılıyor. Bu düzenin değişimi toplumda herkesi sanallaştırıyor. İnsanlar gerçeklikten koptuğu için toplumsal ilişkileri de önemsemiyor. Sağlığımız için zorunlu olan sokağa çıkma kısıtlamaları, sanal dünyanın konforlu hayatından vazgeçmeyecek kadar alışmamızı sağladı. Sosyal medya diye bize sunulan mecra aslında bizi insan yapan duygularımızı gizlememizi ve yüzyılın sunduğu sanallık çarkına girmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Tüm sualtı projelerini Türk Sualtı Milli Takımı sporcularıyla gerçekleştiren ve bunun yanında farklı ülkelerin sualtı sporcularıyla çalıştığını söyleyen Necdet Demirtaş, kendisi için Türkiye'de yaşamını sürdüren Hollandalı Wilko Wan Hapen'in de sualtında nefes tuttuğunu anlattı. 2 yıldır üzerinde çalıştığı projenin sonuna yaklaştığını belirten Demirtaş, "Sponsor desteğiyle sualtından mesajlar vermeye devam edeceğim" dedi.

'İNSANLIĞI TEHDİT EDEN TEKNOLOJİK BAĞIMLILIĞA DİKKAT ÇEKİYOR'

Projenin danışmanlığını yürüten psikiyatrist Engin Olcay da, "Bugünlerde zorunluluk olan sanal buluşmalar (evden çalışma, uzaktan konferanslar ve zoom toplantısı vb) aslında birkaç yıldır yaşamımızda. Artık teknolojik bağımlılık 2-3 yaş aralığına kadar indi. Gelinen noktada, sosyal becerileri kısıtlı, kendilerini sadece sanal dünyada ifade edebilen, karşısındakiyle ilişki kurmak yerine sosyal ağlarda kurmaca kişiliklere bürünmek kolay bir yol oldu. Sualtına yapılan bu sıra dışı çalışma, insanlığı tehdit eden teknolojik bağımlılığa dikkat çekiyor" diye konuştu.

Diğer yandan Kaş'ın gizemli sualtı dünyasına inerek poz veren sporcular arasında ABD'li Renee Blundon, İspanyol Gemma Vila ve Luis Martinez gibi isimler de yer aldı.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 08:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknoloji bağımlılığına su altında dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi         
14:21
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı         
14:09
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı         
13:56
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak         
13:49
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:29
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı         
13:21
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi         
13:21
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü         
13:19
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi 1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi         
13:17
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor         
13:09
Borsa, günün ilk yarısında geriledi Borsa, günün ilk yarısında geriledi         
13:07
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı         
13:04
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım         
12:53
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi         
12:47
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum         
12:24
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı         
12:17
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı         
12:17
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek         
11:55
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti         
11:53
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu         
11:51
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı         
11:38
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü         
11:29
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim         
11:26
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir         
11:22
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim         
11:21
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü 13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü         
11:14
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu         
11:10
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor         
11:07
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi         
11:05
Survivor sonrası cinsel ilişki iddialarıyla gündem olan Ivana Icardi, yaptığı beğeniyle yengesini kızdırdı Survivor sonrası cinsel ilişki iddialarıyla gündem olan Ivana Icardi, yaptığı beğeniyle yengesini kızdırdı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 14:32:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknoloji bağımlılığına su altında dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]