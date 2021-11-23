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Teknoloji bağımlılığının önlenmesi için yapılması gerekenler - Son Dakika

Teknoloji bağımlılığının önlenmesi için yapılması gerekenler

23.11.2021 09:18
Teknoloji bağımlılığının önlenmesi için yapılması gerekenler

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, teknoloji bağımlılığının çağın en önemli risk faktörlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek teknoloji bağımlılığının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Bağımlılığın sadece alkol, madde, tütün bağımlılığı ile sınırlı olmadığı bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz özellikle pandemi sürecinde alkol, madde ve sigara bağımlılığı ile birlikte bu maddeler dışındaki davranışsal bağımlılıklar da ön plana çıktığını söyledi.

İnternet bağımlılığı, internette oyun bağımlılığı ile birlikte kontrolsüz online alışveriş, ya da sosyal medyada fazla gezinme gibi birçok davranışsal bağımlılıkların bu dönemde daha çok gözlemlenmeye başlandığını belirten Dr. Fevzi Yavuzyılmaz,"Davranışsal bağımlılık denilen bu tür bağımlılıklar kişide, davranışı bırakmada kontrol kaybı, davranış hakkında zihinsel meşguliyet, hayattaki rol sorumlulukları yerine getirememe, iş başarısında düşmeye yol açabiliyor. Ancak buna rağmen kişiler hayatlarında görülen zararlara ve kayıplara rağmen o davranışı sürdürme istediğindedir" şeklinde konuştu.

Kişilerin hayatlarında yenilik yapmak istemeleri ya da yeni durumları keşfetmek, heyecan, merak uyandırma, sorunlardan kaçma, hayattaki başarısız durumlarını telafi etmek, sanal ortamda başarılı olabilmek, arkadaş ortamında saygınlık, hayranlık kazanmak gibi farklı nedenlerle davranışsal bağımlılıkları sebep olabildiği bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz açıklamalarına şöyle devam etti:

Ayrıca günümüzde çocuklar, yaşamlarının erken döneminde teknolojiyle gelişigüzel tanışıyor. Toplum temelli olarak yapılan çalışmalarda, bebeklik ve erken çocukluk döneminde uzun süre televizyon, tablet ve telefondan içerik seyretmenin çocuğun dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında gecikmelere yol açtığı ve ileriki dönemde bağımlılık gelişimine zemin hazırlıyor.

Özellikle, 0-3 yaş arası çocukların kesinlikle ekranla tanıştırılmamalı, 4-6 yaş arası çocuklarda ise anne babaların, kendileri çocuklarına eşlik etmek koşuluyla çocuğun yaşına ve gelişimine uygun bir içerikle günde en fazla 20-30 dakikayı geçmeyecek sürede olmalı. Çocuğa yemek yedirmek, uyutmak, huysuzluğunu gidermek amaçlı teknoloji kullanılmamalıdır. Ebeveynler tarafından okul çağındaki çocuklarının internette geçirdiği sürenin ve kullanılan içeriğin kontrolünün sağlaması ve sosyal medya kullanımında kişisel bilgilerin ve özel hayatın korunması konusunda anne babalar başta olmak üzere yetişkinlerin çocuklara ve gençlere rol model olması önemlidir.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumun, teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik edilmesi, aşırı ve zararlı teknoloji kullanımının önlenmesi, güvenli internet kullanımı ile ilgili danışmanlık hizmetlerine erişimin sağlanması, ayrıca sunulan bu hizmetlerin toplum tarafından bilinirliğinin artırılması için kurumlar arası işbirliği ile yürütülen çalışmalar büyük önem arz ediyor.

Gençlerimiz, anne ve babalar; davranışsal bağımlılıklar konusunda on ilçemizde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki Psikososyal Destek Birimlerinden danışmanlık hizmeti alabilirler. Yine Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bulunan Davranışsal Bağımlılıklar Polikliniğinde ise teknoloji bağımlılığı ve oyun oynama bozukluğuna yönelik tedavi hizmeti verilmektedir.

İnternet, oyunlar, Tütün, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Teknoloji bağımlılığının önlenmesi için yapılması gerekenler - Son Dakika


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