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Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek - Son Dakika

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek

09.09.2021 12:52

Yerli otomobil çalışmalarının son durumuyla ilgili açıklamalar yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nı izlemek için geldiği Aksaray'da, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulduğunu anımsattı. Geçen 3 yılda otomobil üretim sürecinde önemli aşamalar katedildiğini dile getiren Varank, 27 Aralık 2020'de "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda yerli otomobilin özelliklerinin ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde şu anda her şeyin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Varank, "Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SEKTÖRDE YER ALACAĞIZ"

Varank, elektrikli otomobiller konusunun şu anda tüm dünyanın gündeminde olduğuna dikkati çekerek, "Otomotiv endüstrisi çok hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Global markalar artık neredeyse hiç içten yanmalı motorlu araç üretmeyeceklerini ilan etmeye başladılar. Baktığımızda bu fırsatı doğru zamanda yakaladığımızın farkındayız. İnşallah Türkiye'nin Otomobili Projesi de TOGG ile birlikte neticeye erdirildiğinde burada gerçekten başarılı bir şekilde, bu sektörde yer almış olacağız. Biz buna inanıyoruz." diye konuştu.

"TAM ZAMANINDA BU OTOMOBİL PROJESİNİ BAŞLATTIK"

Türkiye'nin Otomobili'nin elektrikli yapılmasının da verilen çok doğru bir karar olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin Otomobili'nin otonom özellikleri olan, yüzde 100 elektrikli ve doğuştan elektrikli bir araç olacağını ilan ettiğimizde, sektörden bize eleştiriler geldi. Dediler ki 'Elektrikli araçlar için daha erken. Hibrit belki olabilir ama elektrikli araçlara başlamak aslında bir hayal gözüküyor' ama bugün geldiğimiz noktada çok hızlı bir şekilde endüstri dönüşüyor. Bütün markalar elektrikliye geçiyor. Avrupa'nın her tarafında pil yatırımları ilan ediliyor. Biz aslında tam zamanında bu otomobil projesini başlatmış olduk. Zaten şu anda 100 yıldır otomotiv üreten markalar var. Bizim onlarla aynı kulvarda yarışa girip onları geçme şansımız yoktu ama onlarla aynı zamanda elektrikli otomobil piyasasına girdiğimiz için artık bu yarışta biz de varız diyebileceğiz."

Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili için tüm Türkiye'nin seferber olduğunun altını çizerek, "Tabii ki Türkiye'nin Otomobili projesinin üretim tesisleri Bursa'da Gemlik'te ama tedarikçileri aslında Türkiye'nin her tarafında ve bir sürü tedarikçisini de şu anda farklı şehirlerden seçmiş durumda. Dolayısıyla o tedarikçilerin olduğu şehirlere baktığımızda Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni sadece tek bir şehir değil tüm Türkiye sırtlamış diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ TASARLADIĞIMIZ İNSANSIZ UZAY ARACIMIZI AYLA BULUŞTURACAĞIZ"

Milli Uzay Programı'na da değinen Varank, "Biz yakın zamanda Milli Uzay Programımızı ilan ettik ve o hedefler doğrultusunda şu anda aslında yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. En önemli hedeflerimizden bir tanesi 'ay' misyonuydu ve 2023 yılının sonunda kendi tasarladığımız insansız uzay aracımızı, kendi motorlarımızı da kullanarak ayla buluşturma hedefimiz var. Buna dönük olarak ekiplerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek

Yevgeniy Ziniçev, Otomobil, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek - Son Dakika
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