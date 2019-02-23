Son Dakika Haberleri: Teknoloji, çalışma süresini uzattı

Teknoloji, çalışma süresini uzattı

17 dakika önce

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler çalışanları her yerde, her zaman ulaşılabilir kıldı.

Teknoloji, çalışma süresini uzattı, System.String[]
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler çalışanları her yerde, her zaman ulaşılabilir kıldı. Bu durum da reel çalışma süresinin uzamasına neden oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:50 

Ekonomi
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