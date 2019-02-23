Teknoloji, çalışma süresini uzattı
17 dakika önce
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler çalışanları her yerde, her zaman ulaşılabilir kıldı.
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler çalışanları her yerde, her zaman ulaşılabilir kıldı. Bu durum da reel çalışma süresinin uzamasına neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:50
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