Teknoloji, çalışma süresini uzattı

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler çalışanları her yerde, her zaman ulaşılabilir kıldı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler çalışanları her yerde, her zaman ulaşılabilir kıldı. Bu durum da reel çalışma süresinin uzamasına neden oldu.

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