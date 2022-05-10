Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu - Son Dakika
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Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu

10.05.2022 23:40

ABD'li teknoloji firması Apple, iPhone'u icat eden Tony Fadell tarafından tasarlanan taşınabilir müzik cihazı iPod'un üretiminin durdurulduğunu duyurdu. Apple'dan yapılan açıklamada 21 yıldır hayatımızda olan iPod touch'ın artık üretilmeyeceği, onun yerini dolduracak bir çok ürünün bulunduğu belirtildi.

Teknoloji devi Apple, ilk olarak 2001'de piyasa sürülen orijinal müzik oynatıcısı iPod touch'ın satışının "stoklar tükenene kadar" süreceğini bildirdi.

Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, yaptığı açıklamada, iPod'un son modeli iPod touch'ın artık üretilmeyeceğini, müzik çalma özelliklerini entegre ettikleri diğer birçok ürünüyle iPod'un yerini dolduracaklarını ifade etti.

İPHONE'U İCAT EDEN TONY FADELL TASARLAMIŞTI

iPod touch, daha sonra iPhone'u icat eden Tony Fadell tarafından tasarlanmıştı. Tony Fadell, milyonlarca kişinin elinde bulunan iPhone'ların ve bir dönemin en önemli teknolojilerinden biri olan müzik çalar iPod'un arkasındaki isim.

Apple'in Dünya Pazarlama Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, cihazın "müziğin nasıl keşfedildiğini, dinlendiğini ve paylaşıldığını yeniden tanımladığını" söyledi.

İPOD'U İPHONE BİTİRDİ

CCS Insight'tan Ben Wood, iPhone'un bir gün iPod cihazların yerini almasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Wood "Apple iPhone'u yarattığında, bunun iPodlar için sonun başlangıcı olduğunu biliyordu. iPod'un sadece 15 yıl sonra yolun sonuna geldiğini görmek enteresan. iPod'un düşüşü, Apple'ın kendi ürünlerini harcamaktan kaygılanmadığına dair en iyi örnek" dedi.

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Müzik, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu - Son Dakika
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