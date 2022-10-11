iPhone SE 4 tasarımı belli oldu! Apple bu kez şaşırtacak

Apple, amiral gemilerine alternatif olarak uygun fiyatlı olarak geçen iPhone SE modellerini 2016 yılından beri tanıtıyor. Teknoloji devi, iPhone SE serisinin ikinci modelini 2020, üçüncü modelini ise 2022 yılında pazara sundu. Firma, şimdi de 2024 yılında iPhone SE 4 modelini tanıtmak için hazırlanıyor. Cihazla ilgili ortaya çıkan ilk bilgilere göre yeni çıkacak olan modelin tasarımında birçok değişiklik olacak? Peki, Apple iPhone 4 tasarımında neleri sunacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

iPhone SE 4, XR tasarımında olacak!

Apple'ın yeni tanıtacağı iPhone SE 4 modelinde XR tasarımını kullanacağı ortaya çıktı. Yani iPhone SE serisinde ilk kez Orta Tuş kalkacak. Fakat Face ID özelliği hala gelmezken Touch ID ise yerinde sayacak. Parmak izi okuyucusunun ise önden alınarak cihazın yan tarafına alınması bekleniyor. Çünkü şirket, bir ticari marka özelliği olarak bu serideki modellerde Touch ID özelliğinin kalmasını istiyor. Bir başka iddiaya göre şirketin aslında bu özelliği sürdürmesinin maliyeti düşürmek için yaptığı düşünülüyor.

iPhone SE 4 modelinde 6.1 inç büyüklüğünde LCD ekran kullanılacak. Serinin son iki cihazında da aynı tasarımı kullanıp neredeyse hiçbir özelliği değiştirmemesi birçok kişi tarafından eleştirilmişti. Çünkü yakın dönemde Apple, çentik ekranı yeni tanıttığı cihazlarından kaldırmıştı.

iPhone 14 serisinin yeni özelliği polisleri canından bezdirdi!

Apple hakkında sık sık sızıntı haberi paylaşan Ross Young, iPhone SE 4 modelinde ek olarak Dinamik Ada özelliğinin bulunacağını da paylaştı. Fakat bu özelliğin son çıkan amiral gemisi serisi olan iPhone 14 modellerinde kullanıldığı için henüz orta sınıftaki modele gelmesi uzak görünüyor.

Yeni çıkacak ürünle ilgili şimdilik ek bir bilgi mevcut değil. Cihazın tanıtılacağı net tarihin de ileriki zamanlarda ortaya çıkması bekleniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni çıkacak Apple üyesinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.