Apple, iPhone 14'ü 7 Eylül tarihinde tanıtacak - Son Dakika
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Apple, iPhone 14'ü 7 Eylül tarihinde tanıtacak

24.08.2022 22:34
Apple, iPhone 14'ü 7 Eylül tarihinde tanıtacak

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinliğin gerçekleşeceği tarihi duyurdu. "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, 7 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinliğin tarihi 7 Eylül Çarşamba günü olarak doğruladı. "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

4 MODELDEN OLUŞMASI BEKLENİYOR

iPhone 14 ailesinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 modelden oluşması bekleniyor. Yeni iPhone modellerinin her zaman açık ekran, A16 işlemcisi, yeni bir çentik tasarımı ve 48 megapiksellik yeni bir kamera gibi özelliklerle karşımıza çıkabilir.

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Son Dakika Teknoloji Apple, iPhone 14'ü 7 Eylül tarihinde tanıtacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apple, iPhone 14'ü 7 Eylül tarihinde tanıtacak - Son Dakika
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