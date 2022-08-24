Apple, iPhone 14'ü 7 Eylül tarihinde tanıtacak

ABD'li teknoloji şirketi Apple, iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinliğin tarihi 7 Eylül Çarşamba günü olarak doğruladı. "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

4 MODELDEN OLUŞMASI BEKLENİYOR

iPhone 14 ailesinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 modelden oluşması bekleniyor. Yeni iPhone modellerinin her zaman açık ekran, A16 işlemcisi, yeni bir çentik tasarımı ve 48 megapiksellik yeni bir kamera gibi özelliklerle karşımıza çıkabilir.