Apple, TikTok videosu yüzünden çalışanını işten çıkardı!

Apple çalışanı ve aynı zamanda TikTok fenomeni Nylah Boone isimli kadın, paylaştığı video yüzünden işinden oldu. Genç kadın, TikTok hesabından bir gününü anlatan video çekti ve paylaştı. Bu içerikte ofis hayatı ve çalışma arkadaşlarına da yer verdi. Fakat Apple, bu TikTok gönderisinden hiç memnun olmadı.

Apple, gizliliği ihlal etmesi nedeniyle çalışanını videoyu paylaştıktan bir ay sonra işten çıkardı. Nylah Boone, konuyla ilgili şaşkınlığını dile getirdi ve videonun aslında bir amacı olduğunu belirtti. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, gizlilik ihlalleri konusunda katı davranıyor!

Eski Apple çalışanı Nylah Boone'un günlük hayatını anlatan TikTok videosu, 400.000'den fazla görüntülenme aldı. TikToker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu videolarında genç kadınları teşvik etmek istediğini ve bu şekilde onlarla bağlantı kurduğunu paylaştı.

Eski Apple çalışanı Nylah Boone ek olarak şu sözleri de söyledi:

"Teknolojideki meslekler hakkında içerik oluşturan yaratıcılar veya Siyahi kadınlar olmadığını hayal edin. TikTok'ta ortaokula ve liseye giden birçok genç kız var. Eğer bunu görmezlerse kendileri için başka seçenek olduğunu bilmeyecekler."

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Apple ise şimdilik konuyla ilgili açıklama yapmadı. Fakat birçok kişi tarafından biliniyor ki teknoloji devi, özellikle şirket içerisindeki gizliliğe oldukça önem veriyor. Ayrıca çalışanlarıyla imzaladığı, gizli bilgilerini ifşa etmesini engelleyen bir anlaşmaları mevcut. Teknoloji devi, TikTok videosunun ofiste çekilmesiyle bu gizliliği ihlal edebilir.

Apple, TikTok yüzünden iki kere daha çalışanlarıyla sorun yaşamıştı!

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde bir üst düzey çalışanını TikTok videosuna verdiği cevap nedeniyle işten çıkarmıştı. Ayrıca geçtiğimiz aylarda da yine bir çalışanını TikTok paylaşımları yüzünden işten çıkarmakla tehdit etmişti.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce video, gizlilik konusunda endişe yaratıyor mu yoksa Apple bu konuda çok mu katı davranıyor? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.