Apple, TikTok videosu yüzünden çalışanını işten çıkardı! - Son Dakika
Üye Girişi

Apple, TikTok videosu yüzünden çalışanını işten çıkardı!

15.10.2022 20:42
Apple, TikTok videosu yüzünden çalışanını işten çıkardı!

Teknoloji devi Apple, TikTok videosunda gizlilik kurallarını ihlal ettiği nedeniyle çalışanını işten çıkardı! İşte detaylar..

Apple çalışanı ve aynı zamanda TikTok fenomeni Nylah Boone isimli kadın, paylaştığı video yüzünden işinden oldu. Genç kadın, TikTok hesabından bir gününü anlatan video çekti ve paylaştı. Bu içerikte ofis hayatı ve çalışma arkadaşlarına da yer verdi. Fakat Apple, bu TikTok gönderisinden hiç memnun olmadı.

Apple, gizliliği ihlal etmesi nedeniyle çalışanını videoyu paylaştıktan bir ay sonra işten çıkardı. Nylah Boone, konuyla ilgili şaşkınlığını dile getirdi ve videonun aslında bir amacı olduğunu belirtti. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, gizlilik ihlalleri konusunda katı davranıyor!

Eski Apple çalışanı Nylah Boone'un günlük hayatını anlatan TikTok videosu, 400.000'den fazla görüntülenme aldı. TikToker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu videolarında genç kadınları teşvik etmek istediğini ve bu şekilde onlarla bağlantı kurduğunu paylaştı.

Apple, TikTok videosu yüzünden çalışanını işten çıkardı!

Eski Apple çalışanı Nylah Boone ek olarak şu sözleri de söyledi:

"Teknolojideki meslekler hakkında içerik oluşturan yaratıcılar veya Siyahi kadınlar olmadığını hayal edin. TikTok'ta ortaokula ve liseye giden birçok genç kız var. Eğer bunu görmezlerse kendileri için başka seçenek olduğunu bilmeyecekler."

Apple'da sular durulmuyor! Çalışanlar sendikalaşmaya gidiyor

Apple ise şimdilik konuyla ilgili açıklama yapmadı. Fakat birçok kişi tarafından biliniyor ki teknoloji devi, özellikle şirket içerisindeki gizliliğe oldukça önem veriyor. Ayrıca çalışanlarıyla imzaladığı, gizli bilgilerini ifşa etmesini engelleyen bir anlaşmaları mevcut. Teknoloji devi, TikTok videosunun ofiste çekilmesiyle bu gizliliği ihlal edebilir.

Apple, TikTok yüzünden iki kere daha çalışanlarıyla sorun yaşamıştı!

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde bir üst düzey çalışanını TikTok videosuna verdiği cevap nedeniyle işten çıkarmıştı. Ayrıca geçtiğimiz aylarda da yine bir çalışanını TikTok paylaşımları yüzünden işten çıkarmakla tehdit etmişti.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce video, gizlilik konusunda endişe yaratıyor mu yoksa Apple bu konuda çok mu katı davranıyor? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
500
Apple'da sular durulmuyor! Çalışanlar sendikalaşmaya gidiyor Apple'da sular durulmuyor! Çalışanlar sendikalaşmaya gidiyor Spotify'dan kaliteli müzik sevenlere yeni üyelik planı Spotify'dan kaliteli müzik sevenlere yeni üyelik planı
Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, TikTok videosu yüzünden çalışanını işten çıkardı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 03:03:58. #1.13#
SON DAKİKA: Apple, TikTok videosu yüzünden çalışanını işten çıkardı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement