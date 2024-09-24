Teknoloji devi Google\'dan önemli Blockchain hamlesi

Blockchain

Web3 teknolojisi, oyun sektörüne yeni bir boyut kazandırıyor. Google Cloud ve Solana Labs'in güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan GameShift platformu, bu dönüşümün öncüsü olmaya hazırlanıyor. Blockchain tabanlı oyun deneyimini kökten değiştirmeyi hedefleyen bu yenilikçi platform, sektörde büyük bir heyecan uyandırıyor.

Google Cloud Ve Solana Labs Blockchain İçin Güçlerini Birleştirdi

Google Cloud'un bulut teknolojileri alanındaki uzmanlığı ile Solana Labs'in Blockchain altyapısı, GameShift platformunda bir araya geldi. Bu stratejik ortaklık, Web3 oyun dünyasına özel hizmetler sunan bir ekosistemin oluşmasını sağladı.

GameShift, kullanıcılarına cüzdan entegrasyonu, tokenleştirilmiş varlıklar ve Blockchain tabanlı pazar yerleri gibi çeşitli hizmetlere kolayca erişim imkanı sunuyor. Platform, özellikle API odaklı yaklaşımıyla Blockchain teknolojilerine aşina olmayan geliştiricilerin ve kullanıcıların bu protokolleri kolaylıkla kullanabilmelerine olanak tanıyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini zenginleştirerek daha keyifli bir oyun süreci vadediyor.

GameShift'in kendine özgü güvenlik özellikleri, kullanıcıların varlıklarını koruma konusunda büyük kolaylıklar sağlıyor. Platformun kendi kendini muhafaza eden cüzdanı, dolandırıcılık ve hack gibi güvenlik risklerini azaltıyor. Bu özellik, Blockchain tabanlı oyunlarda sıkça karşılaşılan güvenlik endişelerini gidermekte önemli bir rol oynuyor.

Google Cloud, projede Solana'yı tercih etme sebepleri arasında ağın üstün işlem kapasitesi ve yüzde 99,95 çalışma süresini gösteriyor. Solana, NFT ve stablecoin işlem hacminde büyük bir pazar payı kazanıyor.

Solana'nın, Eylül başında günlük 5,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak Blockchain tarihinde yeni bir rekor kırdığı bilgisi de veriliyor. Bu başarı, Solana'nın Web3 ekosistemindeki önemini ve potansiyelini gösteriyor.

Google Cloud ile Solana'nın daha önce de iş birliklerine imza attığı belirtiliyor. Google Cloud'un 2022'de Solana ağında bir doğrulayıcı olması ve Blockchain Node Engine ile Solana düğümlerini yönetmeye devam etmesi gibi geçmişteki ortak çalışmaları, bu yeni iş birliğinin temellerini güçlendiriyor. Ayrıca Google Cloud, Solana verilerini BigQuery halka açık veri seti programına dahil etmiş durumda.

GameShift platformu şu anda Google Cloud Marketplace üzerinden erişime açık bulunuyor. Bu hamle, Web3 oyun sektörünün geleceğine yön verecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sektör uzmanları, GameShift'in Blockchain tabanlı oyun ekosistemini dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.