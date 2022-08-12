Konum bilgilerini toplayan Google'a milyon dolarlık ceza! - Son Dakika
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Konum bilgilerini toplayan Google'a milyon dolarlık ceza!

12.08.2022 19:02
Konum bilgilerini toplayan Google'a milyon dolarlık ceza!

Teknoloji devi Google, konum verilerini çalma ve tüketicileri yanıltma nedeniyle milyon dolarlık ceza aldı. İşte detaylar!

Teknoloji devi Google, yeni bir davayla karşı karşıya. Şirket, konum geçmişi 'kapalı' olarak ayarlandığında dahi bazı Android telefon sahiplerinin kaydını tuttu. Kişisel konum verilerinin toplanması konusunda kullanıcıları yanılttığı için Google'ın Avustralya rekabet gözlemcisiyle uzun zamandır bir mahkeme durumu vardı. Sonucunda ise şirket, milyon dolarlık bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Google, tüketici haklarını ihlalden 60 milyon dolarlık ceza aldı

Geçtiğimiz nisan ayında federal mahkeme, Google'ın bazı yerel kullanıcıları yanıltarak tüketici yasalarını ihlal ettiğini tespit etti. Şirket, Android işletim sistemi tarafından desteklenen mobil cihazlar aracılığıyla konumlarıyla ilgili kişisel verileri toplamadığına dair kullanıcıları inandırdı. Kullanıcılar ise Google konum verileri eylemini, konum bilgilerini 'çalmak' olarak kabul etti.

Konum bilgilerini toplayan Google'a milyon dolarlık ceza!

Dava, bir kullanıcının konum geçmişi 'kapalı' olarak ayarlandığında dahi Google'ın konum verilerini toplamaya devam edip etmemesiyle ilgiliydi. Şirketin kamuoyunu yanıltıcı davranışlar gösterdiği de bu durumun üzerine eklendi. Ayrıca bir hizmetin performans özellikleri hakkında da yanıltıcı ifadelerin olması Google'ın aleyhine oldu.

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Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, o sırada dijital platformlara, verilerinin kullanımı konusunda tüketicilere karşı açık olmasını gerektiren bir mesaj gönderdiğini belirtti. Bugün ise mahkemede taraflar arasında bir anlaşma oldu. Taraflar, 'adil ve makul' olarak 60 milyon dolarlık bir cezanın kabul edildiğini belirtti. Bununla birlikte Google'ın iyileştirici önlemler aldığı da ortaya çıktı.

Mahkeme, cezanın ilerleyen zamanlardaki davranışı 'ekonomik olarak mantıksız' hale getirip getirmeyeceğiyle ilgili ihtimalleri de dinledi. Ayrıca Thawley, para cezasının uygun aralıkta olduğunu ve sonuçtan memnun olduğu belirtti.

Konum bilgilerini toplayan Google'a milyon dolarlık ceza!

Peki, siz Google konum verileri çalma konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu eylemin nedeni ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Avustralya, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Konum bilgilerini toplayan Google'a milyon dolarlık ceza! - Son Dakika

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