Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un çıkış tarihi sızdırıldı!

Akıllı telefon dünyasının son dönemdeki en büyük trendlerinden birisi de katlanabilir modeller oldu. Öyle ki birçok telefon üreticisi, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Katlanabilir akıllı telefon dünyasına henüz adım atmayan Google, ilk modeli için tünelin ucu göründü.

Pixel Fold, 2023'ün ilk çeyreğinde gelecek

Google, 6 Ekim'de Pixel 7 serisini duyurdu. Bu hamleyle sektörde adını duyuran şirket, sessiz sedasız katlanabilir modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefon pazarındaki sızıntılarıyla bilinen Ross Young'a göre Pixel Fold, önümüzdeki yılın Ocak ve Mart ayları arasında çıkacak.

Google katlanabilir akıllı telefonunun ismi de henüz netlik kazanmadı. Önemli kaynaklar Pixel Fold olacağını söylese de Pixel Passport olarak çıkacağına dair önemi iddialar mevcut. Birçok kez ertelemeye sahne olan cihaz için bazı kaynaklar bu yılı işaret ediyordu. Ancak şu anda bu pek mümkün görünmüyor.

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Öte yandan daha önce elde edilen bilgilere göre beklenen Google modelinin 7,6 inçlik katlanabilir OLED ekranı olacak. Ek olarak kapak ekranının da 5,8 inç olması bekleniyor. 12 GB RAM desteği beklenen katlanabilir modelinin işlemci koltuğunda Pixel 7'de boy gösteren Tensor G2'nin yer alması bekleniyor.

Google, katlanabilir modelinin arka kısmında dörtlü bir kamera dizaynına yer verecek. Daha önce birkaç kaynağın paylaştığı bilgilere göre cihaz 12,2 megapiksel ana kameraya ve 12 megapiksel ultra geniş açılı sensöre sahip. Cihaz, iki kapakta da bulunan 8 megapiksellik özçekim kamerasıyla gelecek.