Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un çıkış tarihi sızdırıldı! - Son Dakika
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Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un çıkış tarihi sızdırıldı!

07.10.2022 16:22
Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un çıkış tarihi sızdırıldı!

Teknoloji devi Google, son dönemde popüler hale gelen katlanabilir telefon dünyasına Pixel Fold ile giriş yapmak istiyor.

Akıllı telefon dünyasının son dönemdeki en büyük trendlerinden birisi de katlanabilir modeller oldu. Öyle ki birçok telefon üreticisi, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Katlanabilir akıllı telefon dünyasına henüz adım atmayan Google, ilk modeli için tünelin ucu göründü.

Pixel Fold, 2023'ün ilk çeyreğinde gelecek

Google, 6 Ekim'de Pixel 7 serisini duyurdu. Bu hamleyle sektörde adını duyuran şirket, sessiz sedasız katlanabilir modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefon pazarındaki sızıntılarıyla bilinen Ross Young'a göre Pixel Fold, önümüzdeki yılın Ocak ve Mart ayları arasında çıkacak.

Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un çıkış tarihi sızdırıldı!

Google katlanabilir akıllı telefonunun ismi de henüz netlik kazanmadı. Önemli kaynaklar Pixel Fold olacağını söylese de Pixel Passport olarak çıkacağına dair önemi iddialar mevcut. Birçok kez ertelemeye sahne olan cihaz için bazı kaynaklar bu yılı işaret ediyordu. Ancak şu anda bu pek mümkün görünmüyor.

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Öte yandan daha önce elde edilen bilgilere göre beklenen Google modelinin 7,6 inçlik katlanabilir OLED ekranı olacak. Ek olarak kapak ekranının da 5,8 inç olması bekleniyor. 12 GB RAM desteği beklenen katlanabilir modelinin işlemci koltuğunda Pixel 7'de boy gösteren Tensor G2'nin yer alması bekleniyor.

Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un çıkış tarihi sızdırıldı!

Google, katlanabilir modelinin arka kısmında dörtlü bir kamera dizaynına yer verecek. Daha önce birkaç kaynağın paylaştığı bilgilere göre cihaz 12,2 megapiksel ana kameraya ve 12 megapiksel ultra geniş açılı sensöre sahip. Cihaz, iki kapakta da bulunan 8 megapiksellik özçekim kamerasıyla gelecek.

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Kaynak: Shiftdelete

6 Ekim, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'un çıkış tarihi sızdırıldı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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