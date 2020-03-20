Teknoloji devi, koronavirüs nedeniyle online satış desteği sunacak - Son Dakika
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Teknoloji devi, koronavirüs nedeniyle online satış desteği sunacak

11 dakika önce

Teknoloji firması ASUS, koronovirüs salgını nedeniyle müşterilerine online satış desteği sunmaya başlayacağını duyurdu.

Teknoloji devi, koronavirüs nedeniyle online satış desteği sunacak, System.String[]
Teknoloji firması ASUS, koronovirüs salgını nedeniyle müşterilerine online satış desteği sunmaya başlayacağını duyurdu.

Son günlerde hızla yayılan koronovirüs salgına karşı tedbirler alan markalardan biri de ASUS oldu. Bu kapsamda ASUS markası da, hem ofis hem de saha çalışanlarının ikinci bir duyuruya kadar evden çalışacaklarını açıkladı. Bu süreçte Türkiye'deki tüm teknoloji mağazalarında çalışan Asus satış destek ekiplerinin Whatsapp üzerinden online satış destek hizmeti vereceğini duyurdu.

Konuyla ilgili detayları paylaşan Asus Türkiye Sistem Grubu Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler şunları söyledi:  "Koronavirüs salgınının yarattığı tehdidin devam etmesi, ülkemizdeki vakaların da hızla artması sebebiyle bu ve benzeri uygulamalar oldukça önemli bir hale geldi. Asus Türkiye olarak biz de topluma ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve salgının yayılmasına engel olacak her türlü önlemi almak adına satış danışmanlarımızı teknoloji mağazalarından çekerek ikinci bir duyuruya kadar evden çalışmaya yönlendiriyoruz"

Açıklamaya göre Asus satış danışmanları mağazalarda bulunmayacak ancak ASUS marka dizüstü bilgisayar almak isteyen tüketicilerin tüm soruları oluşturulan "Asus WhatsApp Satış Danışma Platformu" üzerinden 11: 00 – 20.00 saatlerinde cevaplanacak.  Bu uygulamanın sadece ürün satın alma sürecini kapsadığı aktarılırken, satış sonrası tüm hizmetler, teknik servis ve teknik destek talepleri daha önce olduğu şekilde web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden müşterilere hizmet vermeye devam edecek. Asus WhatsApp Satış Danışma Platformuna 0531 672 12 20, 0531 672 12 14, 0531 672 12 25, 0531 672 12 33, 0531 672 12 32 numaralardan ulaşmanın mümkün olacağı belirtildi


- İstanbul
Koronavirüs, Whatsapp, Türkiye, Asus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:26 Kaynak: DHA
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