Epic Games'ten küçülme kararı! Personelin yüzde 16'sı işten çıkarılıyor - Son Dakika

Epic Games'ten küçülme kararı! Personelin yüzde 16'sı işten çıkarılıyor

Epic Games\'ten küçülme kararı! Personelin yüzde 16\'sı işten çıkarılıyor
Son Güncelleme: 29.09.2023 13:25

Popüler oyun Fortnite yapımcısı Epic Games'te kara bulutlar dolaşıyor. Steam'e rakip olarak piyasaya giren Epic Games, oyun severlere bedava verdiği oyunlarla dikkat çekmişti. Şirket, mevcut iş gücünün yüzde 16'sını işten çıkarıyor.

Steam'e rakip olan ve son yıllarda büyük çıkış yakalayan Epic Games küçülmeye gidiyor. Epic Games iş gücünün yaklaşık %16'sını işten çıkarıyor. "Kazandığımızdan çok daha fazla para harcıyoruz" diyen Epic Games CEO'su Tim Sweeney işten çıkarmalar olacağını duyurdu.

Bloomberg'in haberine göre, şirket çalışanlarına bir e-mail gönderen Sweeney, Epic çalışanlarının tahminen %16'sını, yani yaklaşık 830 işçiyi işten çıkaracağını açıkladı. Epic ayrıca çevrimiçi ses dağıtım platformu Bandcamp'ı da satacak.

Sweeney, e-postasında, Epic'in işten çıkarmalar olmadan bir geçiş aşamasını uzun süredir geçebileceğini umduğunu ancak geriye dönüp baktığında "bunun gerçekçi olmadığını" gördüğünü söyledi.

Geçen yılın başından bu yana teknoloji sektöründe yavaşlayan büyüme hızının sonucunda birçok şirkette işten çıkarma olmuştu.

Epic Games'in değeri değeri 2022'de 30 milyar dolardan fazlaydı. Epic Games, Windows ve macOS platformlarında yer alan Fortnite'ın başarısından sonra dağıtım pazarına giriş yapmıştı.

Epic, Fortnite, Unreal, Gears of War ve Infinity Blade gibi birçok popüler video oyun serilerinin geliştiricisidir. Şirket ayrıca bu serilerin geliştirilmesinde kullanılan 3D oyun motoru olan Unreal Engine'inde sahibidir. Unreal Engine, oyun dünyasında çok önemli bir yere sahiptir ve birçok AAA oyununun geliştirilmesinde kullanılmıştır.

Epic Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Epic Games'ten küçülme kararı! Personelin yüzde 16'sı işten çıkarılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Epic Games'ten küçülme kararı! Personelin yüzde 16'sı işten çıkarılıyor - Son Dakika
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