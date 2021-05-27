Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı

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Dünyanın en büyük teknoloji ve sanayi şirketlerinden Japon devi Mitsubishi, Türkiye'ye yatırım kararı aldı. Mitsubishi'nin resmi sitesinden duyurulan haberde Japon devi, Türkiye'ye 167 milyon liralık yeni yatırım yapacak.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 2 KAT ARTACAK

Yeni yatırım, şirketin yeni tanıtımını yaptığı havadan suya ısı pompası (ATW) teknolojisi üzerine olacak. Şu anda Manisa'daki üretimde yapılan yıllık 500 bin adetlik üretim kapasitesi yeni yatırımla 1 milyon adete ulaşacak. Dünya gazetesinde yer alan habere göre; yeni üretim, Ağustos 2022'de faaliyete başlayacak.

AVRUPA'DAKİ İLK TESİSİ

Manisa'da kurulan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle kurulan anisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Tesiste şu anda 160 kişi çalışıyor