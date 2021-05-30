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TEKNOLOJİ DEVİ TCL, TEKİRDAĞ'DA AKILLI TELEFON ÜRETİMİNE BAŞLADI - Son Dakika

TEKNOLOJİ DEVİ TCL, TEKİRDAĞ'DA AKILLI TELEFON ÜRETİMİNE BAŞLADI

30.05.2021 13:19

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL'nin Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladığını açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL'nin Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladığını açıkladı.

Bakan Varank, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret etti. Varank'a ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti. Ziyarette Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, üretim tesisi ve ürünler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Bakan Varank, tesiste incelemelerde bulunduktan sonra seri üretim bandından çıkan cep telefonlarını imzaladı.

KAPASİTE 450 BİN, HEDEF 1 MİLYON

Bakan Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başladıklarını söyledi. Varank, akıllı telefon pazarının dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye'ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var. TCL hem Çin'de hem de global anlamda önemli bir marka. Özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlüler. Türkiye'de de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar dedi.

'TÜRKİYE'NİN AVANTAJLARINDAN FAYDALANIN'

Varank, global markalara ve yerli üreticilere çok çeşitli teşvik ve avantajlar sağladıklarını kaydederek, Global markalara şu tavsiyemiz var. Sadece Türkiye pazarını düşünmeyin özellikle Türkiye'den ihracatı düşünün ve yerli tedarikçileri artırarak hem markanızı çok daha verimli bir şekilde ülkemizde üretin hem de maliyetlerinizi düşürün. Bu sayede de globalde yaptığınız pazar yarışında Türkiye'nin avantajlarından faydalanın diye konuştu. Farklı markaların yatırım stratejilerinde almayı planladıkları aksiyonlar, hedef büyütme niyetleri olduğunu anlatan Varank, bakanlık olarak, hükümetin diğer birimleriyle birlikte global markaların Türkiye'de teknoloji yatırımlarını daha da artırmaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

'TCL MARKALI CEP TELEFONU ÜRETİMİNE BAŞLADIK'

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, TCL'nin televizyon ve cep telefonunda dünyanın önemli üreticilerinden olduğunu ifade ederek, Kendileriyle öncelikle Türkiye pazarı, bilahare ihracat olmak üzere iş birliği başlattık. Kendi üretim tesislerimizde TCL markalı cep telefonu üretimine başladık dedi.

TCL Avrupa Başkanı Zhang, hükümetin kendilerine yerel bir ortakla çalışma konusunda birçok kolaylık sağladığına işaret ederek, bunun Türkiye'de yatırım yapmalarında kendilerine daha fazla güven verdiğini vurguladı.

TEKNOLOJİ DEVİ TCL, TEKİRDAĞ'DA AKILLI TELEFON ÜRETİMİNE BAŞLADI
TEKNOLOJİ DEVİ TCL, TEKİRDAĞ'DA AKILLI TELEFON ÜRETİMİNE BAŞLADI
TEKNOLOJİ DEVİ TCL, TEKİRDAĞ'DA AKILLI TELEFON ÜRETİMİNE BAŞLADI
TEKNOLOJİ DEVİ TCL, TEKİRDAĞ'DA AKILLI TELEFON ÜRETİMİNE BAŞLADI

Mustafa Varank, Arçelik A.Ş., Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKNOLOJİ DEVİ TCL, TEKİRDAĞ'DA AKILLI TELEFON ÜRETİMİNE BAŞLADI - Son Dakika


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