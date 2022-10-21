YouTube Premium üyeliklerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
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YouTube Premium üyeliklerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

21.10.2022 00:41
YouTube Premium üyeliklerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Teknoloji devi YouTube, Premium abonelik ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar..

YouTube, bugün Premium abonelerine gönderdiği bir e-posta ile zam yaptığını duyurdu. Video akış devi, ilk olarak 2018 yılında Premium sistemini duyurarak ücretli abonelik getirdiğini açıklamıştı. YouTube Premium, klasik kullanımdan farklı olarak başta reklamsız kullanım dahil birçok ayrıcalık sunuyor. Peki, YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar oldu? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar oldu?

YouTube Premium, aylık 9,99 TL olan öğrenci abonelik ücretini 19,99 liraya çıkararak %100 zam yaptı. 16,99 TL olan Bireysel Premium abonelik ücretini 29,99 liraya artırarak %76 zam yaptı. Son olarak da 25,99 TL olan Aile Premium planını ise %130 artırarak 59,99 liraya yükseltti.

YouTube Premium üyeliklerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Teknoloji devi YouTube, Premium abonelerine gönderdiği e-postada zam eklenen fiyatların 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti. Firma, geçtiğimiz günlerde 4K video desteği özelliğini Premium aboneleri üzerinde test etmeye başlamıştı. Fakat daha önce herkeste kullanılan bu özelliğin Premium'a geçecek olması birçok YouTube kullanıcısını rahatsız etmişti. Şirket bu yüzden tekrardan 4K özelliğini tüm kullanıcılar için aktif etme kararı aldı.

YouTube, Premium kullanıcılarına test ettiği özelliğini herkes için açıyor!

Zam gelme nedeninin de 4K desteği nedeniyle olduğunu tahmin ediliyor. Çünkü YouTube, Premium özelliği çıktığından beri ilk kez fiyatlarına zam yaptı.

YouTube ek olarak geçtiğimiz günlerde tüm kullanıcılara özel ad seçme izni vermişti. İlerleyen zamanlarda tüm kullanıcılar için kademeli olarak açılacak özellik, şimdilik yalnızca sayılı abonelere ve belirli izlenme şartını karşılayan abonelere veriyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube Premium ücretleri nasıl ve özellikleri bu fiyatları hak ediyor mu? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji YouTube Premium üyeliklerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: YouTube Premium üyeliklerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
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