Teknoloji devinden Türk şirkete ödül - Son Dakika
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Teknoloji devinden Türk şirkete ödül

6 saat önce

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Zebra, Türk iş ortağı Univera'yı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki iş ortakları arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda 'Winning Collaboration' ödülüne layık gördü.

Teknoloji devinden Türk şirkete ödül, System.String[]

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Zebra, Türk iş ortağı Univera'yı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki iş ortakları arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda 'Winning Collaboration' ödülüne layık gördü.


Dünyanın 45 farklı ülkesinde faaliyet gösteren donanım ve teknoloji şirketi Zebra, her iki yılda bir düzenlediği Channel Partner Summit etkinliğini bu sene 22-24 Ocak 2020 tarihleri arasında, Paris'te gerçekleştirdi. Zebra'nın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki iş ortaklarını ağırladığı etkinlikte şirketler, geliştirilen inovatif çözümler, pazara hakimiyet, stratejik ortaklıklar, hizmet kalitesi ve ciro gibi farklı kriterlere uygun olarak 10 farklı kategoride ödüllendirildi. Kurumsal teknoloji çözümleri sunan yerli teknoloji şirketi Univera, 'Winning Collaboration' kategorisinde ödülün sahibi olarak Zebra'nın en değerli iş ortaklarından biri olarak gösterildi.


15 yılı aşan iş ortaklığı


Törende ödülü kabul eden Univera İş Ortağı Yöneticisi Fatih Yiğit, Zebra'yla olan iş ortaklıklarının temelinde inovasyon ve sıkı bir ekip çalışmasının yer aldığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Zebra ile uzun yılardır sürdürdüğümüz iş ortalığımız, ISV Premier Partner seviyesinde daha da güçlenerek devam ediyor. Univera olarak geliştirdiğimiz teknoloji çözümlerinde Zebra donanım ürünlerini destekleyen yazılımlar kullanıyor, sunduğumuz çözümlerde Zebra'nın da desteğiyle öne çıkıyoruz. Univera ve Univis olarak çift yönlü devam ettirdiğimiz iş ortaklığımızın bu ödülle taçlanmasından gurur ve mutluluk duyuyor, sektöre örnek bu gibi ortaklıkların artarak devam etmesini temenni ediyoruz." - İSTANBUL

Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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