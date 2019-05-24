Son Dakika Haberleri: Teknoloji devleri Huawei ile bağlarını koparıyor!

Teknoloji devleri Huawei ile bağlarını koparıyor!

40 dakika önce

Ticaret savaşlarının ikinci perdesi teknoloji savaşlarında Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin aldığı yara büyüyor.

Teknoloji devleri Huawei ile bağlarını koparıyor!, System.String[]
Ticaret savaşlarının ikinci perdesi teknoloji savaşlarında Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin aldığı yara büyüyor. ABD'nin Huawei'yi karalisteye almasının ardından birçok teknoloji şirketi Huawei ile ilişkilerini askıya almaya başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Ekonomi
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