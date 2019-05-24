Teknoloji devleri Huawei ile bağlarını koparıyor!
40 dakika önce
Ticaret savaşlarının ikinci perdesi teknoloji savaşlarında Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin aldığı yara büyüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:08
Ticaret savaşlarının ikinci perdesi teknoloji savaşlarında Çinli telekomünikasyon devi Huawei
'nin aldığı yara büyüyor. ABD
'nin Huawei'yi karalisteye almasının ardından birçok teknoloji şirketi Huawei ile ilişkilerini askıya almaya başladı.
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