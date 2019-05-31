Teknoloji devlerinden İngiliz istihbaratının "hayalet protokol"üne ret
2 saat önce
Apple, Google, Microsoft'un da aralarında bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin sistem erişim talebini reddetti.
Apple
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:53
, Google
, Microsoft
'un da aralarında bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiltere
Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin sistem erişim talebini reddetti.
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