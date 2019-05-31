Son Dakika Haberleri: Teknoloji devlerinden İngiliz istihbaratının "hayalet protokol"üne ret
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Teknoloji devlerinden İngiliz istihbaratının "hayalet protokol"üne ret

2 saat önce

Apple, Google, Microsoft'un da aralarında bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin sistem erişim talebini reddetti.

Teknoloji devlerinden İngiliz istihbaratının
Apple, Google, Microsoft'un da aralarında bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin sistem erişim talebini reddetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:53 
İngiltere, Google, Apple, Microsoft, Ekonomi
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