Teknoloji Devlerinin Birbirinden Eğlenceli 1 Nisan Şakaları

Bugün 1 Nisan Şaka Günü. Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji devleri, birbirinden absürt, abartılı ve bir o kadar da komik hayali ürünleri ile bu özel günü takipçileri ile kutluyor. Şu ana kadar Google, OnePlus, Oppo gibi pek çok firma 1 Nisan'a özel şaka amaçlı hayali ürünlerini çevrimiçi olarak paylaştı. İşte o ürünlerden bazıları;1- OnePlus Warp CarBir elektrikli süper spor otomobil olan OnePlus Warp Car, SLS 3D ve ABS 3D baskı kullanılarak üretildi. Bu sadece aracınızı dilediğiniz gibi özelleştirmek mümkün oluyor. Tabi gerçekten böyle bir otomobil olsaydı.2- Ola Seyyar TuvaletSürekli olarak hareket halinde olan insanlar için tuvalet konusunun büyük bir sorun olduğunu inkar edemeyiz. Ola Seyyar Tuvalet, tıpkı Uber gibi seyyar tuvaleti ayağınıza çağırmanızı sağlıyor. Ola Seyyar Tuvalet bir hayal ürünü olsa da Ola, Gramalaya adlı bir kuruluş ile orta çalışarak kırsal alanlardaki temiz su ihtiyacını karşılamak adına Ola uygulaması üzerinden bağış topluyor.3- Ekran TemizleyiciAkıllı telefonlar günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Akıllı telefonlar sürekli olarak yanımızda olduğundan üzerlerine yiyecek, içecek gibi çeşitli ürünler dökebiliyoruz. Google tarafından 'inanılmaz' bir teknoloji ile geliştirilen ekran temizleyici, ekranda oluşan yiyecek ve içecek lekelerini temizliyor.4- Google Haritalar'da Yılan OyunuGoogle, efsanevi yılan oyununu 1 Nisan'a özel olarak Haritalar uygulamasına getirdi. Oyun ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.5- Google Lale ÇeviriciGoogle artık laleleri anlayabiliyor. Bu sayede düzinelerce insan dili ile laleler arasında tercüme gerçekleştirebiliyor. Eğer evinizde lale yetiştiriyorsanız ve onun neye ihtiyacı olduğunu daha iyi anlamak istiyorsanız tek yapmanız gereken Google Home'a 'Laleler ile konuş' komutunu vermek.6- Google Kaşık KlavyeBir klavyenin ne kadar tuhaf bir şekle sahip olabileceğini düşünüyorsanız Kaşık Gboard cihazına bir bakmanız gerekiyor. Bu özel cihaz, kaşığın bükülme açısına göre bir harf girişi gerçekleştiriyor. Hafif bir bükme A harfine karşılık gelirken, sonuna kadar bükmek Z harfine karşılık geliyor.7- Nokia 9 PureView X-Ray SensörüNokia 9 PureView'in gelişmiş bir kamera kurulumuna sahip olduğunu biliyorduk. Fakat HMD Global'den Juho Sarvikas, 1 Nisan'a özel olarak cihaz kamerasının X-Ray özelliğine sahip olduğunu duyurdu.8- 68 Megapiksel Kameralı Honor TelefonTwitter üzerinden bir duyuru gerçekleştiren Huawei'nin alt markası olan Honor, 68 MP arka kameralı, 8000 mAh batarya ve 6 hoparlörlü bir akıllı telefondan bahsetti. Heyecan verisi öyle değil mi?9- 15 Kameralı Vivo TelefonHuawei'nin dörtlü ya da Nokia'nın beşli kamera kurulumlarından etkilendiyseniz Vivo'nun 15 kameralı Vivo V15 Pro Özel Sürüm'ünü görene kadar bekleyin. Tabi bir gün görürseniz...