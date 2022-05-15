Teknoloji dünyası, sosyal medya yasası için çağrıda bulundu! - Son Dakika
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Teknoloji dünyası, sosyal medya yasası için çağrıda bulundu!

15.05.2022 08:26
Teknoloji dünyası, sosyal medya yasası için çağrıda bulundu!

Geçen yıl engellenen Teksas yasası, çarşamba günü tekrara gündemde yer aldı. Bunun ardından teknoloji endüstrisi bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya dünyasının fazlasıyla hayatımızda olması, pek çok olumlu ve olumsuz sonucu da beraberinde getiriyor. Bu sefer de Twitter, Facebook ve Google gibi teknoloji devlerini temsil eden Washington merkezli iki grup acil bir başvuru yaptı.

Bu başvurunun amacı, sosyal medya şirketlerinin bir kullanıcının siyasi ideolojisine dayalı yayınları kaldırmasını engelleyen bir Teksas yasasını engellemek. Başvuruya göre yasa, internete ve işletmelere onarılması mümkün olmayan zararlar veriyor.

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Yasa, işletmelere 'onarılmaz zarar' verme riski taşıyor

Geçtiğimiz yıl engellenen Teksas yasası, çarşamba günü 5. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından yeniden kuruldu. Temyiz Mahkemesi davası, Cumhuriyetçi devlet liderlerinin sosyal medya şirketlerinin içerik denetleme politikalarını düzenleme çabalarına karşı büyük ölçüde başarılı oldu.

Teknoloji dünyası, sosyal medya yasası için çağrıda bulundu!

Bir açıklamaya göre NetChoice ve Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Derneği (CCIA) başvuruda, yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve işletmelere 'onarılmaz zarar' verme riski taşıdığını savunuyor.

NetChoice danışmanı Chris Marchese yaptığı açıklamada, yasanın 'özel çevrimiçi işletmelerin konuşma haklarını elinden aldığını, anayasal olarak korunan bazı kararlar almalarını yasakladığını ve sakıncalı içerikler tanıtmaya zorladığını' belirtti. Buna ek olarak Marchese şunları ekledi: " Yargıtay'ın bu davayı bir an önce bozacağını umuyoruz. ve bu yasanın nihayetinde anayasaya aykırı olduğuna kesinlikle inanıyoruz." CCIA Başkanı Matt Schruers ise şu açıklamaları yaptı.

Hiçbir çevrimiçi platform, internet sitesi ya da gazete, hükümet yetkilileri tarafından belirli bir konuşma yapmak üzere yönlendirilmemelidir. Çevrimiçi platformların nefret söylemi veya Nazi propagandası gibi bakış açılarına ev sahipliği yapması gerekip gerekmediği konusunda görüşler farklılık gösterse de, Birinci Değişiklik bu seçimi bürokratlara değil özel vatandaşlara ve işletmelere bırakıyor.

Teknoloji dünyası, sosyal medya yasası için çağrıda bulundu!

Hukuk uzmanları ve teknoloji grupları, bu tür yasaların ABD Anayasası Birinci Değişikliğe aykırı olduğunu savundu. Aynı zamanda şirketlerin zararlı ve nefret dolu içeriği kaldırmasını zorlaştırabilecekleri konusunda da uyarıda bulundular.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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