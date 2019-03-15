Teknoloji Dünyasında Çılgın Bir Hafta Geride Kaldı! 5 Çayı #213

Bir ShiftDelete.

Bir ShiftDelete.Net klasiği olan 5 Çayı'nın 214. bölümünde, teknoloji dünyasını etkileyen birçok farklı konuda sohbet ettik. Bu hafta bizi en çok etkileyen teknolojileri ve en önemli haberlerden konuştuk. Konuştuğumuz haberlere bu linklerden bakabilirsiniz.

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