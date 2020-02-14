Teknoloji dünyasında 'Grafen devrimi': Çelikten 200 kat dirençli malzeme için AB'den kılavuz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Teknoloji dünyasında 'Grafen devrimi': Çelikten 200 kat dirençli malzeme için AB'den kılavuz - Son Dakika Dünya

Teknoloji dünyasında 'Grafen devrimi': Çelikten 200 kat dirençli malzeme için AB'den kılavuz

6 saat önce

Teknoloji dünyasında 'Grafen devrimi': Çelikten 200 kat dirençli malzeme için AB'den kılavuz

Teknoloji dünyasında 'Grafen devrimi': Çelikten 200 kat dirençli malzeme için AB'den kılavuz, System.String[]

O şimdiden geleceğe şekil verecek bir malzeme olarak görülüyor. Benzersiz bir dirence ve kullanım alanları saymakla bitmeyen bir potansiyele sahip.


Teknoloji dünyasında devrim yaratacak maddenin ismi Grafen. Nasıl üretilip nasıl kullanılacağını öğrenmek için ise artık bir rehber mevcut.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi
İtalyan gazeteden dikkat çeken Türkiye makalesi: Hafter'in ilerleyişini durdurdu Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı Macron'un partisinin Paris adayı, cinsel içerikli videosunun ortaya çıkmasının ardından yarıştan çekildi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:58:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknoloji dünyasında 'Grafen devrimi': Çelikten 200 kat dirençli malzeme için AB'den kılavuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]