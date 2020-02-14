Teknoloji dünyasında 'Grafen devrimi': Çelikten 200 kat dirençli malzeme için AB'den kılavuz

O şimdiden geleceğe şekil verecek bir malzeme olarak görülüyor. Benzersiz bir dirence ve kullanım alanları saymakla bitmeyen bir potansiyele sahip.



Teknoloji dünyasında devrim yaratacak maddenin ismi Grafen. Nasıl üretilip nasıl kullanılacağını öğrenmek için ise artık bir rehber mevcut.