Son Dakika › Dünya › Teknoloji dünyasında 'Grafen devrimi': Çelikten 200 kat dirençli malzeme için AB'den kılavuz - Son Dakika Dünya
Teknoloji dünyasında 'Grafen devrimi': Çelikten 200 kat dirençli malzeme için AB'den kılavuz
6 saat önce
Teknoloji dünyasında 'Grafen devrimi': Çelikten 200 kat dirençli malzeme için AB'den kılavuz
O şimdiden geleceğe şekil verecek bir malzeme olarak görülüyor. Benzersiz bir dirence ve kullanım alanları saymakla bitmeyen bir potansiyele sahip.
Teknoloji dünyasında devrim yaratacak maddenin ismi Grafen. Nasıl üretilip nasıl kullanılacağını öğrenmek için ise artık bir rehber mevcut.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:17
Son Dakika Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi İtalyan gazeteden dikkat çeken Türkiye makalesi: Hafter'in ilerleyişini durdurdu Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı Macron'un partisinin Paris adayı, cinsel içerikli videosunun ortaya çıkmasının ardından yarıştan çekildi