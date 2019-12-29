Teknoloji endüstrisinin sadece temenni olarak kalan 2020 tahminleri neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Teknoloji endüstrisinin sadece temenni olarak kalan 2020 tahminleri neler? - Son Dakika Dünya

Teknoloji endüstrisinin sadece temenni olarak kalan 2020 tahminleri neler?

6 saat önce

yeni yıla girmemize günler kala teknoloji endüstrisinin sadece temenni olarak kalan fakat bir türlü gerçeğe dönüşmeyen 2020 tahminlerini derledik.

Teknoloji endüstrisinin sadece temenni olarak kalan 2020 tahminleri neler?, System.String[]

Yeni yıla girmemize günler kala teknoloji endüstrisinin sadece temenni olarak kalan fakat bir türlü gerçeğe dönüşmeyen 2020 tahminleri neler?


1. Bilgisayar çipleri neredeyse hiç enerji tüketmeyecek


Intel'in kurucu ortaklarından ünlü kimyacı Gordon Moore daha ucuz ve gelişmiş bilgisayarların gelişimi hakkındaki öngörüsüyle ünlüydü. Intel'e göre 2020 yılına kadar neredeyse sıfır enerji tüketen ubikuitöz biçimli bilgisayarlar olacaktı. Fakat yeni yıla günler kala, cep telefonları bile hala şarj edilmeden bir günden fazla dayanmıyor.

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Intel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:14 
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