Teknoloji endüstrisinin sadece temenni olarak kalan 2020 tahminleri neler?

Yeni yıla girmemize günler kala teknoloji endüstrisinin sadece temenni olarak kalan fakat bir türlü gerçeğe dönüşmeyen 2020 tahminleri neler?



1. Bilgisayar çipleri neredeyse hiç enerji tüketmeyecek



Intel'in kurucu ortaklarından ünlü kimyacı Gordon Moore daha ucuz ve gelişmiş bilgisayarların gelişimi hakkındaki öngörüsüyle ünlüydü. Intel'e göre 2020 yılına kadar neredeyse sıfır enerji tüketen ubikuitöz biçimli bilgisayarlar olacaktı. Fakat yeni yıla günler kala, cep telefonları bile hala şarj edilmeden bir günden fazla dayanmıyor.