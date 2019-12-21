"Teknoloji esiri olmayacağız" - Son Dakika
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"Teknoloji esiri olmayacağız"

6 saat önce

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza sağladığı kolaylıklar var. Ama bunların esiri olmayacağız" dedi.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza sağladığı kolaylıklar var. Ama bunların esiri olmayacağız" dedi.

Ankara'da vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliklerin bu ayki meydanı Keçiören Kalaba Meydanı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle başlatılan ve çağın en büyük sorunlarından biri olan sosyal medya alışkanlığına dikkat çekmek, gençleri sosyal medyadan uzaklaştırıp sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak, spor bilincini aşılamak, sanatsal faaliyetlere yönlendirmek ve bunları süreklilik haline dönüştürmek amacıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"Gençlerimizi, çocuklarımızı internetin esiri olmaktan ancak bu tür ortamlarda buluşturarak kurtarırız"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, "Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza sağladığı kolaylıklar var. Ama bunların esiri olmayacağız. Onlar bizi değil biz onları kullanacağız. 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi çok güzel bir şekilde halkımızın, gençlerimizin, sporcularımızın rağbet gösterdiğini proje. Spor hepimiz için çok önemli bir araç. Fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık açısından çok önemli bir araç. Keçiören Belediye başkanımız ile görüşerek, Keçiören halkını spor ile nasıl buluştururuz ve yarının şampiyonlarını Keçiören'den nasıl çıkarırız bunları konuşacağız. Tüm bağımlılıklara ve kötülüklere karşı mücadelemiz hep birlikte devam edecek. Yerel yönetimimizle aileler çok önemli. Ailelere teşekkür ediyorum. Ben de oğlumla geldim. Bu tür etkinlikleri daha çok yapmalıyız. Gençlerimizi, çocuklarımızı internetin esiri olmaktan ancak bu tür ortamlarda buluşturarak kurtarırız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'ta katıldı.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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