Teknoloji Fakültesi'nde Mekan ve Hafıza İlişkisi Konuşuldu - Son Dakika
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Teknoloji Fakültesi'nde Mekan ve Hafıza İlişkisi Konuşuldu

14.12.2021 02:14
Teknoloji Fakültesi'nde Mekan ve Hafıza İlişkisi Konuşuldu

Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Teknoloji Fakültesi Kültür Günleri-1" adlı etkinliğe dekan, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Teknoloji Fakültesi Kültür Günleri-1" adlı etkinliğe dekan, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.

"Mekan ve Hafıza İlişkisi" konulu konferansta konuşma yapan Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindaş şunları aktardı: "İnsanın var olduğu günden beri psikolojik, fiziksel ve sosyal bir paylaşım alanı olarak mekan hem bireysel hem kolektif anlamda hafızayı da örer. Birey, mekanlarda yaşadığı tecrübeyi, kendisi için anlamlı hatırlama pratiklerine dönüştürürken; geçmiş ve geleceğini de düzenler. Böylece mekan bir yandan hafızayı kurar bir yandan da hafıza tarafından oluşturulmaya devam eder. Mekan ideolojilerin toplumu denetim altında tutmak için oluşturduğu kimlik ve kültür alanlarının da karşılığıdır. Geçici mekanlardan moda mekanlarına; popülist mekanlardan seçkinci mekanlara varana dek tüm yapısal algılar kendisini mekan üzerinden temsil eder. Eril ve dişil mekan ayrımları, teknolojik mekan tasarımları gibi pek çok detay, mekanın kolektivite ile bağının karşılığıdır. Mekanlar yalnızca hareket imkanı veren, zamanı anlamlandırmamızı sağlayan, içerisinde yaşanılan, bireyi kuşatan alanlar değildir. Mekan, ilk bağlanma alanı olan anne karnından başlayarak, hayat sonunun temsili olan kabirlere dek bireyin hem kendini hem de toplumsal varlığını oluşturan bir hafıza alanıdır. "

Gelenekselleştirmeyi amaçladığımız bu tür etkinliklerin, öğrencilerin akademik çalışmalarının yanında kültürel anlamda da gelişimlerine katkı sağlayacağını vurgulayan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ konferansın sonunda, günün anısına Doç. Dr. Dilek Çetindaş'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: Habermetre
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