Teknoloji Fen Okulları'nda Ünitek Zamanı

- Teknoloji Fen Okulları'nda ÜNİTEK zamanıBURSA - 'Kodlanan değil kodlayan' bir gelecek sloganıyla eğitim veren Teknoloji Fen Okulları, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Anadolu ve fen lisesi olarak da hizmet verecek. Bursa 'da 17 bin 500 metrekare alan üzerinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında Özlüce'de anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak faaliyet gösteren Teknoloji Fen Okulları, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı ile birlikte lise olarak da öğrencilerin hizmetinde olacak. 22 yıllık eğitim tecrübesini yeni nesillere aktaran okulun çatısı altında hizmet verecek Anadolu ve fen liseleri, ÜNİTEK programıyla öğrencileri üniversiteye hazırlayacak.Basın mensuplarıyla bir araya gelen okul idaresi, sorulara cevap verdi. 'Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek' sloganıyla hizmet verdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atış, "Anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere bu binamızda hizmete başladık. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Anadolu ve fen lisesi olarak lise kısmında da eğitimimize devam edeceğiz" dedi.Okulun kuruluş gayesinin sadece çocuklar bilgi yüklemek değil, bilgiye dokunan ve hisseden eğitim anlayışı ile yola çıktıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulvahap Atış, "Artık çocuklarımız yeni bir dünyanın içerisinde yer alıyor. Ellerinin altında tablet, telefon ve internet var. Çok fazla kodlayan bir ortam içerisindeler. Bu kodlanan durumdan çocuklarımız çıkarıp, hayata yön veren ve teknolojiler geliştiren nesil için yola çıktık. Bunun enstrümanları şu anda internet ortamından geçiyor. Biz çocuklarımızı geliştirmek ve onları bu hayata hazırlamak maksadıyla yola çıktık. Hem hayata dokunan ve gerekli bilgileri donatmak için laboratuvarlarımızdan kodlama derslerimize kadar her şeyin üzerinde titizlikle duruyoruz. Dersliklerden ziyade laboratuvarlarımıza önem veriyoruz" diye konuştu.Eğitim Koordinatörü Orhan Karakoç, "Günümüzde artık geleneksel değil, çağdaş, teknoloji ile iç içe bir eğitim söz konusudur. Teknoloji Fen Okulları'nda öncelikle çocuğun keşfedilmesine imkan tanıyoruz. Bu çeyrek yıllık eğitim geçmişimizi çok özgün bir şekilde değerlendirerek, geçmiş ile gelecek arasında sağlıklı köprüler kurarak eğitim veriyoruz. Teknolojiyi bütün alanlarda kullanan bir kurum anlaşıyı ile yola çıktık" dedi.Okulda geleneksel ezberci öğretmen merkezli eğitim değil, bilgiyi üreten ve yorumlayan öğrenci merkezli bir eğitim verildiğini belirten Lise Eğitim Koordinatörü Önder Özdemir ise, "Her öğrencinin kendi kapasitesini yüzde 100'e yakın kullanabilmesi için hem münferit çalışmalar, hem grup çalışmaları, hem de koçluk sistemi ve rehberlik boyutuyla motivasyonunu üst seviyeye çıkaracağız. Öğrencilerimiz masa başı eğitimle, konuları daha kolay ve sorunsuz öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, "face to face" saatlerinde öğretmenleriyle birebir çalışacaklar ve çözemedikleri soru kalmayacak. Yılların birikimiyle eğitime getireceğimiz farklı bakış açısı, yeni eğitim sistemimizle Teknoloji Fen Okulları Anadolu ve Fen Lisesi 2019-2020 eğitim yılında hizmetinizde. Bursalı gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek ve arzu ettikleri üniversiteleri kazandırmak için geliyoruz" şeklinde konuştu.