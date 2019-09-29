Son Dakika Haberleri: Teknoloji firmaları 45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit etti
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Teknoloji firmaları 45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit etti

1 saat önce

NEW İnternette çocuk istismarı görüntülerinde büyük artış olduğu ve teknoloji şirketlerinin geçen sene çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren 45 milyondan fazla fotoğraf ve görüntü tespit ettiği bildirildi.

Teknoloji firmaları 45 milyondan fazla çocuk istismarı görüntüsü tespit etti, System.String[]

NEW İnternette çocuk istismarı görüntülerinde büyük artış olduğu ve teknoloji şirketlerinin geçen sene çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren 45 milyondan fazla fotoğraf ve görüntü tespit ettiği bildirildi.

New York Times gazetesi, online platformlardaki çocuk istismarı görüntülerinin geçen yıl diğer senelere göre iki kat arttığını ortaya koyan araştırma yayımladı.

Buna göre, teknoloji şirketleri, geçen sene online platformlarda çocukların cinsel tacize uğradığını gösteren 45 milyondan fazla fotoğraf ve görüntü tespit etti. Cinsel taciz mağdurları arasında 3-4 yaşındaki çocuklar da yer alırken bazı görüntülerde işkenceye maruz kalan çocuklara da rastlandı.

New York Times, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:04 Kaynak: AA
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