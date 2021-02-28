Teknoloji Firmaları Covid-19'dan Olumlu Etkilendi!

İmza İnternet Teknolojileri Yönetici Ortağı Hasan Yaşar, Covid-19 döneminde firmaların online sürece geçişi hakkında bilgi verdi.

Teknoloji firmalarının Covid-19 sürecinde olumlu etkilendiğini, insanların her türlü işi online olarak yapıp alışkanlık kazandığını söyledi.İnternet dünyasında olan firmaların daha fazla büyüdüğünü, danışmanlık yapan firmalarının ise iş yükünün arttığını belirtti.

Ürün tanıtımı, satış yapma açısından tüm firmaların internet ortamına geçiş yapmaya çalıştığını ifade etti.Birçok firmanın evden çalışma sistemine hakim olduğunu bu yüzden pandemi sürecinde düzene ayak uydurduğunu ancak diğer firmaların sıkıntı yaşadığını vurguladı.

Yaşar, birçok firmanın personellerinin ne kadar işi ne kadar sürede yaptığını online sisteme geçince daha net anladığını, Covid-19 döneminde dijital dönüşümün çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.