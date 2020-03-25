Teknoloji firması online hizmete devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Teknoloji firması online hizmete devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Teknoloji firması online hizmete devam ediyor

6 saat önce

Yerli teknoloji markası Casper, insanların evden çalışma başlaması ve öğrencilerin uzaktan eğitim almasıyla yoğunluğu artan dijital dünyada işleyişin aksamaması için teknik servis hizmetlerinin 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Teknoloji firması online hizmete devam ediyor, System.String[]

Yerli teknoloji markası Casper, insanların evden çalışma başlaması ve öğrencilerin uzaktan eğitim almasıyla yoğunluğu artan dijital dünyada işleyişin aksamaması için teknik servis hizmetlerinin 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Yerli teknoloji markası Casper, vatandaşların mağdur olmaması için üretimden lojistiğe, internet satışından teknik servis hizmetlerine kadar, tüketicilerin teknolojik ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini açıkladı.

Teknoloji firması tarafından yazılı yapılan açıklamada, 8 şehirde 9 servis noktasında ve her ürün grubu için geçerli olan '1 Saatte Servis', evden veya işyerinden ücretsiz kargo ile ürün teslimatı yapılan 'Jet Servis', motor kurye ile teslimat yapılan 'Turbo Servis', 'Excalibur Yerinde Servis', servislerdeki cihazların son durumunun SMS mesajı ile öğrenildiği 'Cihazım Nerede' uygulamaları ile kesintisiz hizmet verildiği dile getirildi. Ayrıca kullanıcılar 'Casper Sohbet' uygulaması ile cihazlarla ilgili merak edilen tüm bilgileri alabiliyor.

"KULLANICILARIMIZA 7 GÜN 24 SAAT HİZMET SAĞLIYORUZ"

Pek çok şirketin ve kişilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalıştığını söyleyen Casper Üretim Direktörü Ersin Özel, "Bu süreçte istemiş oldukları konfigürasyonu bu zorlu günlerde onlara sağlıyoruz. Üretim tesisimizde koronavirüse karşı aldığımız önlemler sonrasında, meydana gelen ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlemeler gerçekleştirdik. Kullanıcılarımıza 7 gün 24 saat destek sağlamak bizim için çok önemli. Yüzlerce farklı modelde bilgisayar, telefon, tablet, monitör ürün gruplarına en iyi en hızlı servisi veren Türkiye'nin en iddialı teknik servis ağına sahibiz. Buna devam edebilmemiz bizim için çok önemli" dedi

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR

Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay da, olağanüstü günler geçirdiklerini belirterek, "Bugünlerde tüketicilerin, ihtiyaçlarına ulaşma sürecindeki yönelimleri daha fazla dijitalleşmiş durumda. Koronavirüsü kaynaklı olarak pek çok kişi tüketim alışkanlarını AVM'lerden online alışveriş sitelerine kaydırmak zorunda kaldı. Bu süreçte internet sitemizden ve diğer pazaryerlerinde tüketicilerimizin ihtiyacı olan ürünleri sağlıyoruz. İnternet sitemiz üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar, çoğunlukla kişiselleştirilmiş ürünleri almayı tercih ediyor. Son dönemde web sitesi trafiğimizin çok büyük bir kısmı, doğru konfigürasyonu arayan ve doğru parçaları bir araya getirmek isteyen tüketicilerden oluşuyor" diye konuştu.


SMS, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:54 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'dan gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı         
22:27
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi         
21:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi         
21:48
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım         
21:48
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu         
21:35
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu         
21:34
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız         
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı         
20:34
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı         
20:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 22:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknoloji firması online hizmete devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]