Teknoloji firmasında güvenlik açığı

DÜNYACA ünlü bir teknoloji markasının, amiral gemisi modelinde görülen güvenlik açığı firma tarafından kabul edildi.

Modelin ekrana ana gömülü parmak izi okuyucularının, ekrana ucuz bir ekran koruyucu film uygulandığında, tanımlanmamış parmak izleri ile de telefonun kilidinin açılmasına izin verdiği doğrulandı.

Telefonun ekrana gömülü ultrasonik sensörlü parmak izi okuyucusunun parmak izlerinin üç boyutlu olarak tanımlanması ve parmak izi girintilerinin tespit edilmesi ile çalışıyor. Birleşik Krallık 'ta yaşayan bir kullanıcı, internetten satın aldığı yaklaşık 20 liralık ekran koruyucu filmi uyguladıktan sonra parmak izi okuyucunun, telefona hiç kaydetmediği bir parmağını taradıktan sonra ekran kilidinin açıldığını ve daha sonra eşinin de ekran kilidini kendi parmak iziyle açabildiğini gördü.

Firmadan yapılan açıklamada konunu araştırıldığı belirtilirken, "Yakında bir yazılım güncellemesi yayımlayacağız. Soruları olan ya da son güncellemeyi indirme konusunda desteğe ihtiyaç duyan tüm kullanıcılarımıza bizimle doğrudan temasa geçmelerini öneriyoruz" denildi ve kullanıcılara onaylı aksuarlar kullanmaları tavsiye edildi.