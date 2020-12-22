Teknosa'dan yeni yıl kampanyası - Son Dakika

Teknosa'dan yeni yıl kampanyası

22.12.2020 10:13
Teknosa'dan yeni yıl kampanyası, System.String[]

Teknosa, yeni yıla teknoloji ürünleriyle girmek ve sevdiklerini uzun ömürlü hediyelerle buluşturmak isteyenlere mağazalarında ve teknosa.com'da cazip fırsatlar ve tüm ürün gruplarında özel indirimler sunuyor.

Teknosa, yeni yıla teknoloji ürünleriyle girmek ve sevdiklerini uzun ömürlü hediyelerle buluşturmak isteyenlere mağazalarında ve teknosa.com'da cazip fırsatlar ve tüm ürün gruplarında özel indirimler sunuyor.

Teknosa'nın açıklamasına göre, yıl sonuna kadar sürecek indirim ve sürprizlerle yeni yıl heyecanı yaşatacak fırsatlar teknolojiseverlerle buluşacak.

Teknoloji ürünlerine ve sevdiklerini mutlu edecek uzun ömürlü hediyelere avantajlarla erişmek isteyenler için akıllı telefonlardan notebooklara, televizyonlardan küçük ev aletlerine, hobi ve oyun ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine ve aksesuarlara kadar tüm ürün gruplarında özel indirimler, avantajlı ödeme seçenekleri yıl sonuna kadar devam edecek.

Şirket, yıl sonuna kadar akıllı telefon alışverişi yapanlara da ayrıca hediye kazanma fırsatı verecek. Kampanya kapsamında Teknosa mağazalarından veya teknosa.com üzerinden tek seferde 1.000 TL ve üzeri akıllı telefon ürünlerinden satın alanlar çekiliş hakkı kazanacak. Çekilişte, iPhone 11, Samsung Galaxy A71, Apple Watch Series 6, Oppo Reno 4 Lite, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note ve daha birçok hediye kazanma şansı bulunuyor.

Teknosa.com'da çok kapsamlı bir yeni yıl hediye rehberi yer alıyor. Yeni yıl alışverişlerini teknosa.com üzerinden yapacaklar, kampanyalardan, güne özel tekliflerden ürün bilgilerine kadar her konuda mağazalarda olduğu gibi uzmanlardan web-chat üzerinden canlı destek alabiliyor.

Ayrıca, Türkiye'de ilk Teknosa'nın sunduğu video-chat hizmeti ile mağazaya gitmeden mağaza deneyimi yaşamak, ürünü görmek, mağazadaki danışmana bağlanarak birebir bilgi almak mümkün oluyor. Teknoloji severler teknosa.com'dan siparişleri için aynı gün ve ertesi gün hızlı teslimat ve yine sektörde tek olan araçta/otoparkta teslimat seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Teknosa'dan yeni yıl kampanyası
Teknosa'dan yeni yıl kampanyası

Sabancı Holding, Yeni Yıl, oyunlar, Teknosa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknosa'dan yeni yıl kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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