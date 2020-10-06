Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili kanun teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili kanun teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi.

Teklif ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na, 'Kuluçka Girişimcisi, Ar-Ge Binası, Atölye, Stajyer' tanımları ekleniyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından, bölge alanları dışında Değerlendirme Kurulunun kararı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca izin verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabilecek.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanında mücbir sebep halleri dışında faaliyetlerin bir yıl durması halinde Cumhurbaşkanının söz konusu alanın ilanına ilişkin kararı, hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak.

Teknoparklara yapılaşma için verilen desteğin yanı sıra Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik desteklerin verilebilmesi amaçlanıyor.

Desteklenecek program alanlarından mezunların Ar-Ge personeli statüsünde olmadan da yönetici şirketlerde istihdam edilebilmeleri ve böylece bu programlardan mezunların istihdamının artırılması hedefleniyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)