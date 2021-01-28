Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Genel Kurulunda

28.01.2021 20:09
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddeleri görüşülüyor.

TBMM Genel Kurulunda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddeleri görüşülüyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, ikinci bölümün tümü üzerinde yaptığı konuşmada, teklifte, mevcut salgın ve olası salgın süreçlerindeki çalışma koşullarına ilişkin açıklayıcı ve yönlendirici hususların eksik olduğunu söyledi.

Teknoloji geliştirme bölgeleri kurma ve yaygınlaştırma konusunda gelinen noktanın çok önemli, başarıların inkar edilemez olduğunu belirten Altıntaş, ancak yaygınlaştırmayı yaparken derinleştirmeyi de düşünmeleri gerektiğini kaydetti. Altıntaş, "Her konuda teknolojik derinliği sağlayamayız ama bazı konuları belirleyerek, o konularda yoğunlaşarak oralarda dünyanın en iyisi olmayı hedeflemeliyiz. Bu nasıl olacak? Dünya çapında teknoloji geliştirme, dünya çapında araştırmacılarla olur. Onları sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden getirebilmeliyiz." dedi.

-"Hakkı ve haddi olamaz"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Devlet mekanizması, rasyonel devlet aklı ortada yok, bazı şeyleri mafyavari yöntemlere havale etmiş, bazı meseleleri illegal yapılanmalara havale etmiş." görüşünü savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu sözlere, "Mafyavari ve illegal yöntemler… Bunlar bizim lügatımızda yok. PKK'nın kontrolünde olan bir partinin, çizilen çizginin dışına çıkamayanların mafyavari ve illegal yöntemlerden bahsetmek gibi bir hakkı ve haddi olamaz. Önce oradaki zincirlerini kıracaklar, ondan sonra gelip burada kürsüden eleştiri yapacaklar." diye karşılık verdi.

Irak ve Suriye arasına kümelenen terör örgütü PKK'nın oradan temizleneceğini ifade eden Muş, "Çünkü Irak'ın kuzeyinde bulunan yönetim de anayasal olarak orada tanımlanan yönetim de buradan rahatsız. Aynı tuzakları orada da yapıyorlar, menfezlere bomba orada da döşüyorlar, onların da canına tak etmiş. Şimdi sıra Sincar bölgesine geldi, nasıl Türkiye'nin içinde temizlendiyse oradan da temizlenecektir." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, teklifin, birkaç ufak olumlu destek ve teşvikle teknoparklara avantaj sağlıyor görünse de ihtiyaca cevap vermekte yetersiz olduğunu öne sürdü. Budak, teknokentlerin büyüyüp, gelişmesi isteniyorsa, ellerini taşın altına koymaları gerektiğini vurguladı.

Budak, teknoparklar içerisindeki ofislerin KDV'den muaf tutulmasını önererek, "Bugün teknoparklardan faydalanmak isteyen bir firmadan 3 bin liradan fazla başvuru ücreti isteniyor. Başvuru ücretinden dahi KDV alıyorsunuz. İnşaatçı müteahhit mantığıyla teknopark yönetmeye çalışırsanız bir arpa boyu yol alamazsınız, Türkiye de bulunduğu yerde saymaya devam eder." ifadesini kullandı.

Budak, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi için sadece teknokentlerin işlerini kolaylaştırmanın yetmediğini, bunun üretimi için eğitim seviyesinin artması, insan kaynağına yatırım yapılması gerektiğini kaydetti.

MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Esin Kara, teknoparkların, sermaye ve bilgi birikimini harmanladığını, ülkelerin uluslararası rekabet gücünü artırarak dünya ekonomisi ve ticaretine yön veren alanlar olarak hızla yayıldığını anlattı.

Kara, günümüzde gerek firmalar gerekse ülkeler için teknolojinin kullanımı ve teknolojik gelişmenin takip edilmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkati çekti.

Ekonomi ve sanayi alanlarına en büyük kar payı getirisinin, teknoparkların ürettiği yüksek teknolojili ürünler olduğunu belirten Kara, toplumların, sermaye ve iş gücü ağırlıklı üretimden bilgi ve teknoloji ağırlıklı üretime geçtiğini anımsattı.

Kara, teknolojinin, ekonomik büyümenin de önemli itici gücü olduğuna, Ar-Ge'ye yapılacak yatırımların, ülkelerin refah düzeylerinin artmasını sağladığına işaret etti.

-Hırka giydi

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, son 3 yılda elektriğe yüzde 70, doğal gaza yüzde 80 zam yapıldığını belirterek, vatandaş 100 liralık elektrikte 54 lira dağıtım bedeli, 2 lira TRT payı, 1 lira enerji fonu, 5 lira elektrik tüketim vergisi ödediğini söyledi. Köksal, "Yetmiyor bir de bu bedellerin yüzde 18'i kadar KDV, yanı 29 lira ödüyor. Bu da 191 lira ediyor. 100 lira elektrik tükettiğinde 191 lira ödüyor." dedi.

Köksal, dünyada "doğal gaz bulduk" diye müjde verip, doğal gaza yüzde 35 zam yapan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade ederek, "100 liralık kullanımda 15 lira kullanım bedeli, 2 lira ÖTV, 21 lira KDV ödüyoruz. Millet onun için faturalarını ödeyemiyor." diye konuştu.

Buna karşı vatandaşın, yün yeleğini giyerek soğuğa karşı dayanmaya çalıştığını ifade eden Köksal, yanında getirdiği poşetten çıkardığı hırkayı giydi. Elindeki feneri gösteren Köksal, vatandaşın elektrik faturalarını ödeyemediği için mumlarla aydınlanmaya çalıştığını savundu.

Teklifin maddelerinde verilen önergeler üzerinde görüşmeler sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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