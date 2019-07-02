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"Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Protokolü" imzalandı

13 dakika önce

Yalova'da, "Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Protokolü"nün imzalandığı bildirildi.

Yalova'da, "Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Protokolü"nün imzalandığı bildirildi.
Yalova Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte tesis edilmesi hedeflenen Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş çalışmaları kapsamında Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) ile Yalova Üniversitesi arasında kurucu heyet protokolünün imzalandığı belirtildi.
Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarını yürütecek kurucu heyetin, üniversite-sanayi ve kamu iş birliği çerçevesinde teknolojik bilginin üretilmesini hedeflediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yönetiminde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara iş imkanlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması, sanayinin rekabet gücünün artırılması kapsamında bireysel girişimleri ortak platformda buluşturacak, bölgesel-küresel üretim hedeflenmektedir."
Açıklamada, Valilik binasında gerçekleşen törene Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile YTSO Başkanı Tahsin Becan'ın katıldığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:11 Kaynak: AA
Yalova Belediyesi, Yalova, Ekonomi
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