Teknoloji girişimciler Derin Teknolojiler Demo Günü'nde yatırımcılarla buluştu

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından düzenlenen "Derin Teknolojiler Demo Günü" etkinliği, teknoloji girişimcileri ve yatırımcılarını bir araya getirdi.

Özyeğin Üniversitesi'nin açıklamasına göre, online olarak düzenlenen etkinlikte Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası'nın geniş destekler sunan programlarından faydalanan girişimciler farklı alanlarda geliştirdikleri yenilikçi çözümlerle sahne aldı.

Etkinlikte biyoteknoloji, optik kablosuz iletişim, fonksiyonel gıda, görüntü işleme, yapay zeka, quantum haberleşme, otonom araçlar, enerji, uzay ve havacılık gibi derin teknoloji alanında önemli ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil çözümler görücüye çıktı.

Organizasyon, Özyeğin Üniversitesi TTO ve Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. İsmail Arı'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Arı, üniversitenin kuruluş vizyonunda yer alan girişimciliği, hız kesmeden desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Hem ulusal hem de uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde girişimcilerimize kuluçka ve hızlandırıcı destekleri ile üretim atölyesi ve hibe imkanları sağlamaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Vinci VC Yatırım Müdürü Duran Cesur ile ACT Venture Partners Yönetici Ortağı Gökhan Güner'in girişimcilerin sunumlarını değerlendirdiği ve yorumlarıyla katkı sağladığı organizasyon kapsamında 11 girişimci, canlı yayında projelerini ekosistem paydaşları ile paylaştı.

Yatırım ve girişimcilik ekosisteminin yoğun ilgi gösterdiği etkinliği Tarvenn, Actus Portföy, Techone VC, Inventram, Ida Capital, Galata Business Angels, Angel Effect, Collective Spark, Bosphorist Teknoloji Fonu, Vestel Ventures, Kültepe Yatırım, 212 VC, Earlybird, Teknasyon gibi yatırım ekosisteminden birçok paydaşın temsilcisi de takip etti.

Girişim Fabrikası Derin Teknolojiler Demo Sunum Günü'ne Counterfake, IwrobotX, Tetis Biyoteknoloji, Qubitrium, AIWorkDesign, Şatana Biyoteknoloji, Novart, QuantWifi ve Pacha firmaları katıldı.