Son dakika gündem: Teknoloji girişimcileri 'Derin Teknolojiler Demo Günü'nde yatırımcılarla buluştu - Son Dakika

Son dakika gündem: Teknoloji girişimcileri 'Derin Teknolojiler Demo Günü'nde yatırımcılarla buluştu

03.11.2020 10:19
Son dakika gündem: Teknoloji girişimcileri 'Derin Teknolojiler Demo Günü'nde yatırımcılarla buluştu, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından düzenlenen 'Derin Teknolojiler Demo Günü' etkinliği, teknoloji girişimcileri ve yatırımcılarını bir araya getirdi.

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından düzenlenen 'Derin Teknolojiler Demo Günü' etkinliği, teknoloji girişimcileri ve yatırımcılarını bir araya getirdi. Online olarak düzenlenen etkinlikte Üniversitenin Girişimcilik Merkezi ve Girişim Fabrikası'nın geniş destekler sunan programlarından faydalanan girişimciler farklı alanlarda geliştirdikleri yenilikçi çözümlerle sahne aldı.

Son yıllarda yatırımcıların ilgisini daha fazla çekmeye başlayan derin teknoloji (deep-tech) girişimleri, yüksek teknoloji içeren, kopyalanması zorlu ve genellikle bilimsel araştırmaya dayalı girişimler için kullanılan bir kavram. Özyeğin Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte 'Biyoteknoloji, Optik Kablosuz İletişim, Fonksiyonel Gıda, Görüntü İşleme, Yapay Zeka, Quantum Haberleşme, Otonom Araçlar, Enerji, Uzay ve Havacılık' gibi derin teknoloji alanında ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil çözümler görücüye çıktı.

Etkinlik, Özyeğin Üniversitesi TTO ve Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. İsmail Arı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Dr. İsmail Arı "Özyeğin Üniversitesi'nin kuruluş vizyonunda yer alan girişimciliği, hız kesmeden desteklemeye devam ediyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası kurumlarla iş birliği içerisinde girişimcilerimize kuluçka ve hızlandırıcı destekleri ile üretim atölyesi ve hibe imkanları sağlamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Vinci VC'den Yatırım Müdürü Duran Cesur ile ACT Venture Partners'tan Yönetici Ortak Gökhan Güner'in girişimcilerin sunumlarını değerlendirdiği ve yorumlarıyla katkı sağladığı organizasyon kapsamında 11 girişimci, canlı yayında projelerini ekosistem paydaşları ile paylaştı.

Yatırım ve girişimcilik ekosisteminin yoğun ilgi gösterdiği etkinliği Tarvenn, Actus Portföy, Techone VC, Inventram, Ida Capital, Galata Business Angels, Angel Effect, Collective Spark, Bosphorist Teknoloji Fonu, Vestel Ventures, Kültepe Yatırım, 212 VC, Earlybird, Teknasyon gibi yatırım ekosisteminden birçok paydaşın temsilcileri de takip etti.

ETKİNLİĞE KATILAN FİRMALAR

Girişim Fabrikası Derin Teknolojiler Demo Sunum Günü'ne İnternette veya sosyal medyada satılan sahte ürünleri yapay zeka ve görüntü işleme yöntemleri ile bulup, ayrıştırıp, bunları marka sahiplerine haber vererek marka sahiplerinin çıkarlarını korumalarına yardımcı olan Counterfake, yeni nesil optik kablosuz haberleşme teknolojileri ile kesintisiz kablosuz internet erişimi çözümleri geliştiren Hyperion, otonom deniz araçları ile tatlı su kaynaklarını ve deniz kıyısı bölgelerini daha verimli temizlemeye yönelik çözümler geliştiren IwrobotX, hidrojen tabanlı yeni nesil yakıt pili teknolojisi ile İnsansız Hava Araçları'nın kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik çözümler üreten Mightycell, yaraların daha hızlı iyileşmesine olanak veren ve deniz kaynaklarından elde edilen destekleyici ürünler geliştiren Tetis Biyoteknoloji, quantum teknolojileri ile yüksek güvenlikli haberleşme ve yüksek hassasiyetli görüntüleme çözümleri üreten Qubitrium, rüzgar enerjisi santrallerine yönelik yapay zeka destekli, günlük ve saatlik enerji üretim tahminleri sağlayarak regülasyonlara uyumlarına ve karlılıklarını arttırmalarına yardımcı olur AIWorkDesign, tarımsal mikrobiyoloji alanında verimlilik arttırıcı bakteri tabanlı yeni nesil çözümler sunan Şatana Biyoteknoloji, havacılık ve uzay teknolojileri alanında yeni nesil küçük boyutlu uydu fırlatıcı çözümler geliştiren Novart, internet servis sağlayıcılarının kablosuz ağ bağlantılarına yönelik problemleri tespit edip, teknolojik çözüm ve giderme yolları öneren QuantWifi, kolajen ve protein zengini bir fonksiyonel gıda olan paça cipsi üreten Pacha firmaları katıldı.


Son dakika gündem: Teknoloji girişimcileri 'Derin Teknolojiler Demo Günü'nde yatırımcılarla buluştu

Özyeğin Üniversitesi, Gİrişimcilik, Yapay Zeka, Nesil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Teknoloji girişimcileri 'Derin Teknolojiler Demo Günü'nde yatırımcılarla buluştu - Son Dakika


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