Teknoloji girişimcilerine hibe fırsatı - Son Dakika

Teknoloji girişimcilerine hibe fırsatı

04.12.2020 15:37
Teknoloji girişimcilerine hibe fırsatı, System.String[]

TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1'nci Aşama Uygulayıcı Kuruluşu olan Gaziantep Teknopark ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliği ile uygulanacak "GaziantepBigg Girişim Hızlandırma Platformu Projesi"ne katılan teknoloji odaklı iş fikrine sahip girişimciler TÜBİTAK'tan 200 bin TL...

TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1'nci Aşama Uygulayıcı Kuruluşu olan Gaziantep Teknopark ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliği ile uygulanacak "GaziantepBigg Girişim Hızlandırma Platformu Projesi"ne katılan teknoloji odaklı iş fikrine sahip girişimciler TÜBİTAK'tan 200 bin TL hibe alabilecekler.

Gaziantep Teknopark, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliği ile uygulanacak "GaziantepBİGG Girişim Hızlandırma Platformu Projesi"ne katılacak teknolojik iş fikrine sahip girişimciler, çeşitli eğitim ve mentörlük desteğinin ardından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 200 bin TL hibe alarak şirketlerini kurma şansı bulacaklar.

Yenilik ve Girişimcilik alanlarında kapasite arttırılmasına yönelik destek programına Gaziantep Teknopark tarafından sunularak TÜBİTAK tarafından kabul edilen "GaziantepBİGG Girişim Hızlandırma Platformu" projesi Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi rektörleri tarafından düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda Gaziantep Teknopark, HKÜ ve İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında, projenin yürütülmesine ilişkin protokol de imzalandı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz tarafından projenin Gaziantep ve bölgesindeki girişimciler için önemli fırsatlar içerdiği belirtildi.

Girişimci adaylarına nitelikli eğitim ve mentorluk verilecek

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Türkiye'de 21 ilden 63 kuruluş arasına girerek bu programı uygulama hakkı kazanan Gaziantep Teknopark'ın tüm süreçleri HKÜ işbirliği ve bölgedeki diğer üniversitelerin ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın da katkıları ile yürütüleceğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Özaydın, "Gaziantep ve bölgenin yanı sıra tüm Türkiye'den girişimci adaylarının yenilikçi iş fikirleri ile başvurabilecekleri program birçok modülden oluşmaktadır. İş fikri başvurularının toplanarak değerlendirilmesi, uygun bulunan girişimcilerin ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilmesi ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek verilecek. 2022 Yılı sonuna kadar devam edecek GaziantepBİGG projesi ile programa başvuru yapacak girişimci adaylarına uzman eğitmenler ve deneyimli mentorler aracılığıyla destek verilecek ve ardından başarılı girişimciler TÜBİTAK'a yönlendirilecektir. Hedefimiz, en fazla sayıda girişimcinin TÜBİTAK'tan 200 bin TL hibe alarak teknolojik iş fikirlerini bölgemizde hayata geçirmelerini sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Proje ile teknoloji ekosistemine yeni girişimciler kazandırılacak

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Teknopark ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin, proje süresince teknolojik iş fikri sahibi girişimci adaylarına iş fikirlerinin geliştirilmesi ve pazara hazırlanması sürecinde eğitim ve mentörlük sağlanması doğrultusunda işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Dereli, "Üniversiteler olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimler, yarışmalar, mentörlük programları gibi etkinlikler ile Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemine kazandırdığımız girişimcilere GaziantepBİGG ile yenileri eklenecektir. Girişimciliği ve ticari başarıları ile öne çıkan Gaziantep ve bölgemizdeki diğer şehirlerde teknolojik iş fikri olan girişimcilerimizin www.gaziantepbigg.com web sitesinden başvuru yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.

GaziantepBİGG Girişim Hızlandırma Platformunun içerisinde kalkınma ajansı olarak yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise, bu program kapsamında girişimcilere ihtiyaç duydukları eğitimlere destek sağlayacaklarını, fikirden ticarileşmeye giden girişimcilik sürecinde bölgemizdeki paydaşlarımız, üniversitelerimiz ve girişimcilik merkezlerimizle her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını, bugün burada imzalanan işbirliği protokolünün hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Toplantıda yapılan konuşmaların sonrasında Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz tarafından projenin uygulanmasında iş birliği yapılmasını içeren işbirliği protokolü imzalandı. - GAZİANTEP

Teknoloji girişimcilerine hibe fırsatı
Teknoloji girişimcilerine hibe fırsatı

Gaziantep Üniversitesi, Gİrişimcilik, Gaziantep, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teknoloji girişimcilerine hibe fırsatı - Son Dakika


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