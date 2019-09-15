Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan,k "Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında sağlanacak kaynaktan yararlanmaya hak kazanan 5 fon için protokol süreci başlatıldı" açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan,k "Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında sağlanacak kaynaktan yararlanmaya hak kazanan 5 fon için protokol süreci başlatıldı" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:50
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