Son Dakika Haberleri: Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon
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Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan,k "Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında sağlanacak kaynaktan yararlanmaya hak kazanan 5 fon için protokol süreci başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan,k "Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında sağlanacak kaynaktan yararlanmaya hak kazanan 5 fon için protokol süreci başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Mustafa Varank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:50 
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