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Teknoloji girişimlerine yeni fırsat

1 saat önce

ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi'nin Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı'nın 2019 yılı başvuruları açıldı.

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ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi'nin Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı'nın 2019 yılı başvuruları açıldı. Program kapsamında seçilen teknoloji girişimlerine eğitim, mentörlük ve danışmanlık imkanları sunulacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:11 
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