Teknoloji girişimlerine yeni fırsat
1 saat önce
ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi'nin Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı'nın 2019 yılı başvuruları açıldı.
ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi'nin Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı'nın 2019 yılı başvuruları açıldı. Program kapsamında seçilen teknoloji girişimlerine eğitim, mentörlük ve danışmanlık imkanları sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:11
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar düşüşünü beşinci güne taşıdı! İşte son durum Benzine 26 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya 25 kuruş olarak yansıyacak Sosyal medyada paylaşılan köprü görüntüsünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı